Libertad Palomo le canta un tiro a Wendy Guevara en el ring para arreglar sus diferencias y habla de las amenazas que ha recibido por criticarla.

Hace unos días, Libertad Palomo -de 55 años de edad- fue cuestionada sobre qué pensaba de Wendy Guevara y la visibilidad que le ha dado a la población trans.

La actriz dijo que antes de Wendy Guevara, otras mujeres trans habían abierto puertas.

Como ella, quien fue la primera mujer trans mexicana en hacer cambio de sexo e identidad.

Pero las rencillas entre Libertad Palomo y Wendy Guevara se volvieron turbias, pues la actriz recibió amenazas y a hora le ‘canta un tiro’ a la influencer.

Tras decir que Wendy Guevara -de 30 años de edad- no era la primera en visibilizar a la comunicad trans, recibió una ola de críticas y hasta amenazas.

Libertad Palomo no tardó en dar a conocer esta situación y convocó a una conferencia de prensa para hablar de lo ocurrido con Wendy Guevara.

Reporteros pedían a Libertad Palomo que compartiera las amenazas que le habían hecho y ella se negó, lo que causó la molestia de los medios.

En entrevista con De Primera Mano, Libertad Palomo se mostró enojada por críticas en su contra por hablar de Wendy Guevara.

Libertad Palomo pide que ya no le hablen de Wendy Guevara, pues sus fanáticos ya rebasaron los límites.

Libertad Palomo asegura que Wendy Guevara también la “amenazó”, al decir le gustaría encontrarse con ella.

“Esta persona me está amenazando, dice: ‘no es amenaza, pero como me gustaría encontrare contigo’ bueno, pues cuando quiera ya sabes, cuando quieras”

La actriz mencionó que si Wendy Guevara quiere verla, que ponga el día y se ven arriba del ring.

“Cuando quieran nos encontramos y sin cámaras, sin circo mediático, nos metemos a un gimnasio, nos metemos a un lugar, me dices frente a frente lo que me tengas que decir a ver si es cierto. A mí la gente habladora que me reta y me amenaza, no la tolero”

Libertad Palomo