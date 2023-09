Victoria Volkova se unió a la campaña de Victoria’s Secret, You’re An Icon, como la primera mujer trans mexicana que modela para la marca de lencería.

Hace tres días, Victoria’s Secret sorprendió a sus seguidores, mostrando a Victoria Volkova -de 30 años de edad- usando uno de sus conjuntos de lencería más sensuales.

Pero ¿quién es Victoria Volkova? Te compartimos todo sobre la modelo trans mexicana, que fue de las primeras en hacer pública su transición en redes sociales.

Bajo la campaña de You’re An Icon, otro ángel de Victoria’s Secret se reveló como Victoria Volkova, misma que sería la primera mujer trans mexicana en posar para la marca.

“Cuando menos miedo le tienes a quien eres realmente es cuando más icónica eres”, fue la frase que utilizó Victoria Volkova como parte de esta campaña que la hace lucir sensual.

Por su parte, la influencer calificó su participación con la marca de lencería con un “qué bonito ser trans”.

Es un deleite ver la inclusión de Victoria’s Secret sumando a Victoria Volkova, como su imagen, pero ¿quién es la modelo trans mexicana que logró romper estigmas?

Victoria Volkova es nacida en Querétaro el 28 de noviembre de 1992, sin embargo a los 18 años, se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó a convertir sus sueños en realidad.

Al ser una mujer trans, Victoria Volkova define su nacimiento -que fue ochomesino- como “un defecto de nacimiento”, pues nació en un cuerpo de niño.

Victoria Volkova puede ser catalogada como las primeras influencers trans mexicanas que contaron su experiencia de transición en su canal de YouTube.

Fue en 2011 que la influencer publicó su primer video en su canal de YouTube y a la fecha sigue activa con algunos blogs, tips de maquillaje y su propio podcast ‘Triste Pero Feliz’.

Además de ser influencer, también se describe como:

Además del logro que Victoria Volkova obtuvo con Victoria’s Secret, se le han sumado otros más, como el ser portada de Playboy en 2020.

Por otra parte, la influencer estudiaba para diseñadora de modas, pero su carrera se truncó porque su mamá no le podía seguir pagando la carrera. Luego estudió maquillaje profesional.

La popularidad de Victoria Volkova ha sido tanta que colabora con marcas como:

Respecto a su carrera de actuación, Victoria Volkova tuvo su debut en cine con la película “Sexo, Pudor y Lágrimas 2″, anteriormente participó en el documental Traviatas.

Asimismo, es autora de su propio libro autobiográfico, ‘Victoria: Mi camino hacia el amor propio’, lanzado en enero del 2021.

Como dato curioso, Victoria Volkova, eligió este nombre cuando hizo su transición, debido a diversos motivos:

Victoria Volkova, tiene un largo camino por la creación de contenido, y ahora logró un objetivo más al modelar para Victoria’s Secret y como seguramente te surgieron más dudas sobre la modelo, acá te compartimos algunos detalles personales.

Los padres de Victoria Volkova son Betty y Víctor, sin embargo, su padre murió cuando tenía 11 años, de modo que se crio con su padrastro y su hermana menor, Cinthya.

Cinthya, la hermana de Victoria Volkova, también es influencer y es conocida como ‘La Chule’ o ‘Lenguas de Gato’ de 27 años de edad.

La modelo siempre tuvo el apoyo de su mamá sobre su sexualidad, incluso, Victoria Volkova comenzó identificándose como homosexual, por los prejuicios de la sociedad, pero luego entendió que siempre fue mujer heterosexual.

Victoria Volkova siempre ha sido reservada en su vida privada, en lo respecta su vida sentimental, pues en cuanto su mamá y su hermana, sí las comparte en redes sociales.

Hasta hace tres años, se conocía que la influencer tenía novio y aunque no se conoce su opinión en primera persona, Victoria Volkova asegura que la ama y ser trans no impide ese amor.

“Mi novio me ama por quien soy, no me tiene que aceptar porque me ama con todo y todo y me lo dice, me lo recuerda”.

Victoria Volkova, influencer.