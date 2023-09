¿Wendy Guevara cancela su participación en la telenovela de Juan Osorio? Comentario en una transmisión en vivo genera muchas dudas sobre su futuro laboral.

Tras haber ganado La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara -de 30 años de edad- recibió varias propuestas laborales entre las que se incluía la participación en una novela.

El pasado 23 de agosto Juan Osorio compartió en sus redes sociales una fotografía con la que confirmó la participación Wendy Guevara en su nueva novela.

De acuerdo con los reportes, Wendy Guevara participaría en la telenovela ‘Un amor sin receta’, en la que también participaría Nicola Porcella -de 35 años de edad- lo que haría realidad el sueño de los fanáticos que querían ver a Wencola.

Sin embargo parece que los planes podrían cambiar y es que Wendy Guevara generó grandes dudas al hablar en una transmisión en vivo sobre las presentaciones que tiene y su participación en la novela.

Wendy Guevara inició su gira ‘Resulta y Resalta’ espectáculo que tiene 35 fechas confirmadas en varias partes de México y que también llegaría a los Estados Unidos.

En medio de sus presentaciones, Wendy Guevara confirmó que no dejará sus espectáculos con ‘Las Perdidas’, pues ya hay varios espectáculos que tienen vendidos.

Sin embargo, sus presentaciones podrían afectar su participación en la telenovela de Juan Osorio, así lo dio entender la famosa en una transmisión en vivo.

Wendy Guevara dejó entrever la posibilidad de que cancelará su participación en la novela, en la que trabajaría con Nicola Porcella.

Si bien no confirmó que ya no será parte de la telenovela, Wendy Guevara habló sobre la imposibilidad de encerrarse varios meses a grabar pues tendría que dejar sus presentaciones.

Wendy Guevara señaló que ser parte de una telenovela es una gran oportunidad, pero también requiere de mucho sacrificio, trabajo y dedicación.

La influencer reconoció que tendría que estudiar y prepararse para ofrecer un buen trabajo para sus seguidores.

En su video, Wendy Guevara destacó que desde hace varios años se encuentra dando espectáculos con Las Perdidas y es algo que no puede dejar.

Wendy Guevara resaltó que si se llena de trabajo en estos momentos no va a poder cumplir con todos sus compromisos y siempre quiere darlo todo y sabe que eso no sería así.

“Tengo que tener mi espacio, porque después toda cansada, no voy a rendir ni en la novela, ni en mis fechas. Es lo que no quiero que llegue a pasar. Voy a ir a un lugar toda cansada y estresada. Uno no es robot, las fechas esas ya las tengo firmadas con los empresarios y no creo que me quieran esperar tres meses verdad”

Wendy Guevara