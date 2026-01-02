La cantante Pink fue hospitalizada en Año Nuevo, esto se sabe sobre su estado.

Desafortunadamente, Pink recibió el Año Nuevo 2026 internada en una clínica médica.

Pink fue hospitalizada en Año Nuevo; esto sabe sobre su estado de salud

A través de redes sociales, Pink compartió una foto desde el hospital.

La cantante detalló en un mensaje que tuvo que someterse a una intervención para reemplazar dos discos cervicales, el procedimiento no fue de urgencia.

Con su característico humor, Pink contó que tuvo que pasar el Año Nuevo sola hospitalizada sin su familia, aunque se mostró optimista en su mensaje.

“Puede que no sea un lifting facial elegante, pero estoy recibiendo dos nuevos discos brillantes en mi cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio, de que aprecio este recipiente que tengo y lo uso para todo lo que vale la pena. El rock ‘n’ roll es un deporte de contacto. Y mientras me siento aquí sola en la víspera de Año Nuevo en una habitación de hospital mientras mi familia está felizmente haciendo snowboard, sé que 2026 va a ser mejor porque esa es la elección que he hecho." Pink, cantante

Actualmente, Pink se encuentra en observación luego de que su operación resultara exitosa.

En su publicación, Pink deseó un feliz Año Nuevo a todos sus seguidores, asimismo realizó sobre su vida y familia.

Además, la interprete de All I Know So Far mandó palabras positivas y reflexionó sobre el autocuidado.

“Hagámoslo mejor para nosotros mismos y para los demás. No tengamos miedo de cuidar de nosotros mismos y de los demás. Elijo la alegría y dejo atrás el dolor. Voy a elegir pensamientos positivos sobre los negativos.” Pink, cantante

¿Estado de salud de Pink afectará sus conciertos en México?

Luego de revelarse que Pink fue hospitalizada, los fans están preocupados por la cantante y no han dudado en mandarle sus mejores deseos.

En México, los seguidores de Pink se cuestionan si habrá algún cambio para los conciertos que tiene programados para el 26 y 27 de abril 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Por ahora, Pink no ha hecho ningún anuncio acerca de que sus shows en vivo se reprogramen.

Eso significa que los conciertos de Pink en México 2026 se mantienen en las fechas y horarios programados.