Ari Telch es un actor conocido por su trabajo en “Mirada de Mujer” y hermano de Jacobo Grinberg.

El trabajo de Ari Telch se destaca por sus actuaciones en televisión y teatro; actualmente participa en el monólogo ‘D’mente’ donde habla de la salud mental.

¿Quién es Ari Telch? El actor y hermano de Jacobo Grinberg

Ari Telch Benforado es un actor nacido en la Ciudad de México, quien ha trabajado en diversas telenovelas y obras de teatro.

El actor es hermano del desaparecido neurofisiólogo Jacobo Grinberg, quien despareció en 1994.

Ari Telch (Agencia México)

¿Qué edad tiene Ari Telch?

Ari Telch nació el 7 de mayo de 1962; actualmente tiene 63 años.

¿Quién es la esposa de Ari Telch?

Ari Telch se ha casado tres veces con:

Susana Levy

Ninel Conde, de 49 años de edad

Marcia Da Cruz

¿Qué signo zodiacal es Ari Telch?

Ari Telch es Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Ari Telch?

Ari Telch tiene dos hijas:

Sofía Telch Herrera

Paulina Telch Da Cruz

¿Qué estudió Ari Telch?

Ari Telch inició estudiando odontología, pero abandonó la carrera tras descubrir su pasión por la actuación.

Posteriormente, Ari Telch estudió talleres de teatro e inició su carrera en esta disciplina.

Ari Telch (Instagram/@ telchari)

¿En qué ha trabajado Ari Telch?

Ari Telch debutó en el teatro en la adolescencia, en la obra ‘El violinista en el tejado’.

En 1988 obtuvo el Premio Nacional de Teatro por la obra “El interés social”.

Ari Telch ha trabajado en telenovelas como:

Rosa Salvaje

Dos vidas

Muchachitas

María Mercedes

Mirada de Mujer

La otra mitad del sol

Mientras haya vida

Pasión morena

Bajo el alma

Prohibido amar

Actualmente, Ari Telch actúa y produce el monólogo ‘D’mente’ donde habla de las enfermedades mentales como la depresión.

Muere Raquel Benforado, madre de Ari Telch

Ari Telch reveló en Instagram la muerte de su madre, Raquel Benforado a los 82 años de edad.

El actor compartió una foto de su madre con la frase: “Te fuiste mamá. DEP Tova”.

Raquel Benforado no era una figura pública y se mantuvo alejada de la vida pública de Ari Telch.

El actor no dio detalles de la muerte de Raquel Benforado; seguidores, amigos y compañeros le enviaron sus condolencias.