Ari Telch, hermano de Jacobo Grinberg, explotó en contra de quienes difunden la teoría de que el científico mexicano y Shiva Shambho son la misma persona.

Diciendo que es una idea completamente “estúpida” e irrespetuosa.

Fue en diciembre de 1994 cuando Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro, siendo hasta la fecha que no se sabe nada del paradero del científico mexicano.

Motivo por el cual, a 29 años tras su misteriosa desaparición, se han generado todo tipo de teorías que pretenden descifrar lo que le ocurrió a Jacobo Grinberg.

En dónde se encuentra o si sigue con vida.

Siendo una de las más recientes la que generó molestia en el actor Ari Telch -de 61 años de edad- pues la consideró una falta de respeto.

Ya que en redes sociales se ha difundido la creencia de que Jacobo Grinberg y el místico conocido como Shiva Shambho, son la misma persona.

Jacobo Grinberg (Especial )

Ari Telch reacciona a la teoría de que su hermano Jacobo Grinberg es la misma persona que Shiva Shambho

Fue durante una entrevista para Ventaneando que Ari Telch fue cuestionado respecto a una teoría que ronda en torno al paradero de su hermano desaparecido, Jacobo Grinberg.

De acuerdo con usuarios de redes sociales y otros portales de internet, Jacobo Grinberg cambió de identidad y se convirtió en el místico Shiva Shambho.

Una teoría que se basa en el parecido de la voz y en las gesticulaciones que ambos tendrían en común.

Al respecto, Ari Telch no pudo más que estar en desacuerdo, pues consideró que es una teoría no solo “estúpida”, sino que también sumamente ignorante.

“Absurdo, estúpido, ignorante e irrespetuoso. Déjenlo en paz, si les importa estudien su trabajo, lean su trabajo. No es su voz, no es su mismo pensamiento”. Ari Telch

Shiva Shambho y Jacobo Grinberg (Especial )

Ari Telch considera que su hermano Jacobo Grinberg estuvo adelantado a su época

Pese a haber perdido las esperanzas de volver a reencontrarse con su hermano , Ari Telch todavía tiene presente a Jacobo Grinberg.

Pues admite que incluso en la actualidad trata de entender su trabajo.

Esto porque el actor tiene los libros de su hermano Jacobo Grinberg y les lee de vez en cuando, considerándolo como un genio que nació adelantado a su época.