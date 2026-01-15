Ari Telch anunció la muerte de su madre, Raquel Benforado, con una conmovedora publicación en Instagram.
El pasado 14 de enero, Ari Telch -de 63 años de edad- compartió una foto de su madre con el mensaje: “Te fuiste mamá”.
Ari Telch confirma la muerte de su madre, Raquel Benforado
El mensaje de despedida de Ari Telch para su mamá fue muy breve y conmovedor: “Descasa en paz Toda”; Raquel Benfardo tenía 82 años de edad.
Hasta el momento, Ari Telch no ha revelado la causa de muerte de su madre y ha llevado su duelo en privado.
Cabe destacar, que Raquel Banforado no es madre de Jacobo Grinberg, quien era psicólogo y medio hermano de Ari Telch.
La madre de Jacobo Grinberg murió de un tumor cerebral cuando el neurofisiólogo tenía 12 años.
Raquel Benforado no era figura pública y se mantuvo al margen de la vida pública de Ari Telch.
Hace 7 años, Ari Telch confesó que su madre padecía Parkinson y demencia senil.
Amigos y seguidores de Ari Telch le escribieron mensajes de apoyo y condolencias por la muerte de su madre: “Te abrazo con todo mi cariño”, escribió la actriz Karina Gidi.
Así recordaba Ari Telch su infancia a lado de Raquel Benforado
Ari Telch contó al programa De Primera Mano en 2018, que su madre era única: “Se pelea todo el tiempo contra el planeta y contra el mundo, pero así es”.
El actor mencionó que su madre era cariñosa y uno de sus recuerdos de infancia, era cuando le pagaba 5 centavos por quitarle las canas.
Raquel Benforado también le inculcó disciplina a Ari Telch y el actor recordaba cuando lo llegó a “corretear” con la chancla.
Hasta el momento, Ari Telch no ha hablado de la muerte de su madre y tampoco ha mencionado dónde será el último adiós a Raquel Benforado.