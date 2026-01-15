Ari Telch anunció la muerte de su madre, Raquel Benforado, con una conmovedora publicación en Instagram.

El pasado 14 de enero, Ari Telch -de 63 años de edad- compartió una foto de su madre con el mensaje: “Te fuiste mamá”.

Ari Telch confirma la muerte de su madre, Raquel Benforado

El mensaje de despedida de Ari Telch para su mamá fue muy breve y conmovedor: “Descasa en paz Toda”; Raquel Benfardo tenía 82 años de edad.

Hasta el momento, Ari Telch no ha revelado la causa de muerte de su madre y ha llevado su duelo en privado.

Cabe destacar, que Raquel Banforado no es madre de Jacobo Grinberg, quien era psicólogo y medio hermano de Ari Telch.

Muere Raquel Benforado, madre de Ari Telch (Instagram/@telchari)

La madre de Jacobo Grinberg murió de un tumor cerebral cuando el neurofisiólogo tenía 12 años.

Raquel Benforado no era figura pública y se mantuvo al margen de la vida pública de Ari Telch.

Hace 7 años, Ari Telch confesó que su madre padecía Parkinson y demencia senil.

Amigos y seguidores de Ari Telch le escribieron mensajes de apoyo y condolencias por la muerte de su madre: “Te abrazo con todo mi cariño”, escribió la actriz Karina Gidi.

Raquel Benforado, madre de Ari Telch (Facebook/Aritelch)

Así recordaba Ari Telch su infancia a lado de Raquel Benforado

Ari Telch contó al programa De Primera Mano en 2018, que su madre era única: “Se pelea todo el tiempo contra el planeta y contra el mundo, pero así es”.

El actor mencionó que su madre era cariñosa y uno de sus recuerdos de infancia, era cuando le pagaba 5 centavos por quitarle las canas.

Raquel Benforado también le inculcó disciplina a Ari Telch y el actor recordaba cuando lo llegó a “corretear” con la chancla.

Hasta el momento, Ari Telch no ha hablado de la muerte de su madre y tampoco ha mencionado dónde será el último adiós a Raquel Benforado.