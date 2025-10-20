¿Quién es Alejandro Landeros, el actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle?

El actor de telenovelas, Alejandro Landero está dando de qué hablar, tras viralizarse que hoy vive en situación de calle.

Por lo que te contamos ¿quién es Alejandro Landeros? Pues esto es lo que sabemos del actor de telenovelas.

¿Quién es Alejandro Landeros?

Alejandro Landeros es un actor mexicano que destacó en las telenovelas de Televisa durante las décadas de 1980 y 1990.

¿Qué edad tiene Alejandro Landeros, el actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle?

No hay datos públicos sobre la fecha de nacimiento de Alejandro Landeros, el actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es la pareja de Alejandro Landeros, el actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle?

Se desconoce cómo era la vida personal de Alejandro Landeros, el actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle.

¿De qué signo zodiacal es Alejandro Landeros?

No se conoce el signo zodiacal de Alejandro Landeros, al no tener el dato público de su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Landeros, el actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle?

No se tiene conocimiento sobre sí Alejandro Landeros, el actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle tiene hijos.

¿Qué estudio es Alejandro Landeros?

Se desconoce la formación académica de Alejandro Landeros.

¿En qué ha trabajado Alejandro Landeros, el actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle?

Alejandro Landeros tuvo fama como actor de telenovelas entre la década de 1980 y 1990, se sabe que el actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle trabajo en Televisa en las producciones de:

Blanca Vidal (1982)

Vivir un poco (1985)

Monte Calvario (1986)

Rosa salvaje (1987)

Pasión y poder (1988)

Un Rostro en mi pasado (1989)

Alejandro Landeros se viraliza, el actor de telenovelas hoy vive en situación de calle

A través de redes sociales, Alejandro Landeros se ha viralizado debido a que el actor de telenovelas hoy vive en situación de calle.

Según un video, compartido por una vecina, el actor de telenovelas Alejandro Landeros se encuentra “sin trabajo y en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito a los que no quiere abandonar”.

Por lo que el actor Alejandro Landeros pide ayuda para encontrar un “albergue por un mes”, asimismo se precisó que se encuentra en una banca ubicada en la calle de Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar en la Condesa, CDMX.

Hasta ahora se desconoce las razones del por qué el actor de telenovelas Alejandro Landeros se encuentre en esta difícil situación, así como si tiene algún familiar que pueda apoyarlo, o de alguna asociación.