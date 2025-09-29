Un actor de Nickelodeon promete ayudar a Tylor Chase tras su situación de calle.

Cada vez son más quienes buscan a Tylor Chase para apoyarlo en el difícil momento que vive.

El actor de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee- de 34 años de edad- confirmó que ayudará a Tylor Chase.

Quien diera vida a Cookie en el Manual de supervivencia escolar de Ned aseguró que cuando regrese de México buscará a Tylor Chase para apoyarlo.

Daniel Curtis Lee, actor de Nickelodeon (@daniel_curtis_lee / Instagram)

Fue el pasado 23 de septiembre cuando se dio a conocer que Tylor Chase estaba viviendo en situación de calle.

El actor que quien dio vida a Martin Qwerly en la serie Manual de Ned fue captado por una tiktoker en las calles de Riverside, en California, Estados Unidos.

Las imágenes de inmediato se hicieron virales en redes sociales, preocupando a los fans de Tylor Chase que buscaron solidarizarse con el actor.

Para ayudar a Tylor Chase, la usuaria que lo grabó hizo una recaudación de fondos vía GoFundMe.

No obstante, la madre de Tylor Chase agradeció el gesto, pro aseguró que su hijo necesitaba “ayuda médica”.

Además de que puntualizó que su hijo “no es bueno administrando dinero y que recibirlo podría “perjudicarlo”.

Tylor Chase, actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ (Especial)

Fans de “El manual de Ned” también se unen para ayudar a Tylor Chase

Las muestras de apoyo hacia Tylor Chase, también se han hecho ver entre los fans de “El manual de Ned”.

Los seguidores de la popular sitcom de Nickelodeon se han unido para localizar y ayudar a Tylor Chase.

Algunas seguidoras de Tylor Chase compartieron en TikTok cómo le llevaron ropa, comida y hasta le dieron un baño al actor.

Ante tales gestos, los usuarios de TikTok han destacado que hayan llevado algunos suministro a Tylor Chase para ayudarlo a salir adelante del momento que vive.