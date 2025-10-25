¿Quién es Patricia Larrañaga, actriz y cómplice en presunta estafa de Alejandro Landero?

El nombre de la actriz Patricia Larrañaga ha salido a relucir tras señalamientos como cómplice en presunta estafa de Alejandro Landero.

Pero ¿quién es Patricia Larrañaga? Acá lo que sabemos de la actriz que junto a Alejandro Landero habrían estafado.

Patricia Larrañaga es una ex actriz, de la cual se desconoce más información pública, sin embargo, ha sido noticia tras ser señalada de cómplice en presunta estafa del actor Alejandro Landero.

¿Qué edad tiene Patricia Larrañaga?

Se desconoce la edad de la actriz Patricia Larrañaga.

Patricia Larrañaga tendría una relación con el actor Alejandro Landero desde hace 5 años.

Anteriormente, Patricia Larrañaga estuvo en pareja con el también actor Gerardo Acuña de 58 años de edad.

¿De qué signo zodiacal es Patricia Larrañaga?

Al no tener el dato de su fecha de nacimiento no se puede precisar a qué signo zodiacal pertenece Patricia Larrañaga.

Patricia Larrañaga tiene 3 hijos - Camila, Paty y Andrew- se desconocen sus edades- de su relación pasada con el actor Gerardo Acuña.

¿Qué estudio Patricia Larrañaga?

No se tiene datos de la información académica de Patricia Larrañaga.

Se sabe que Patricia Larrañaga fue actriz en Televisa, sin embargo, no se tiene información sobre en qué proyectos formó parte.

Por otra parte en el teatro se conoce que fue parte del elenco de las obras “ La Bella y la Bestia” y “El exorcista”.

Ante la historia del actor Alejandro Landero - se desconoce su edad- sobre supuesta situación de calle, tras quedarse sin su hogar.

Ahora, se ha destapado que Alejandro Landero mintió para estafar a la gente con supuesta súplica de ayuda.

Estafa en la cual también estaría involucrada la actriz Patricia Larrañaga como cómplice de Alejandro Landero quien es su novio.

Sin embargo, esta no sería la única estafa que Patricia Larrañaga y Alejandro Landero habrían hecho, pues se dice que vivieron en el departamento de una persona de la tercera edad cobrando su pensión hasta su muerte.

Tras los señalamientos a Patricia Larrañaga y Alejandro Landero, los actores no han salido a aclarar o desmentir los dichos.