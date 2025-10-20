Alejandro Landeros fue galán en la telenovela Rosa Salvaje, sin embargo, ahora el actor de telenovelas vive en situación de calle.

Razón que causa curiosidad en cómo se veía Alejandro Landeros cuando fue galán en la telenovela Rosa Salvaje, acá la imagen para que lo reconozcas:

Así se veía Alejandro Landeros cuando fue galán en la telenovela Rosa Salvaje

Rosa Salvaje fue la telenovela que puso en el foco al actor Alejandro Landeros en el año de 1987, con quien compartió créditos con la actriz Verónica Castro, de 73 años de edad.

Para la telenovela Rosa Salvaje, Alejandro Landeros interpretó el personaje secundario del chofer Rigoberto “Rigo” Camacho Sánchez.

Personaje del actor Alejandro Landeros que pese a ser secundario, tuvo un toque romántico, pues casi pudo tener un romance con Rosa García, la protagonista de la telenovela Rosa Salvaje.

Otras de las telenovelas destacadas de Alejandro Landeros como galán fue Pasión y Poder de 1988, en la que interpretó a uno de los personajes principales, Federico Gómez Luna en la trama familiar.

Alejandro Landeros, el actor galán de telenovelas al vivir en situación de calle

El nombre de Alejandro Landeros causa revuelo, tras darse a conocer que de ser actor galán de telenovelas ahora vive en situación de calle.

Situación del actor Alejandro Landeros de la cual se sabe muy poco y el por qué; sin embargo este se ha viralizado tras la denuncia de una vecina en redes sociales.

Pues a través de un video, la vecina ha pedido el apoyo para el actor Alejandro Landeros que se encuentra “ sin trabajo y en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito a los que no quiere abandonar”.

Se sabe que el actor Alejandro Landeros se encuentra en una banca ubicada en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar en la Condesa, CDMX.

Además de que lo único que busca Alejandro Landeros es ayuda para encontrar un “albergue por un mes”.