Luego de que si viralizara la historia de Alejandro Landero, el actor en supuesta situación de calle, se ha destapado una presunta estafa junto con la actriz Patricia Larrañaga.

Pues en información, periodistas han revelado que el actor Alejandro Landero -se desconoce su edad- y su pareja, la actriz Patricia Larrañaga habrían montado un show para obtener dinero.

Según lo revelado, Alejandro Landero no vive en situación de calle, sino que fue echado del departamento donde vivía con Patricia Larrañaga -se desconoce su edad-, tras otro engaño por parte de los actores.

Por lo que al quedarse sin el departamento, mismo que no les pertenecía, optaron por hacer pasar a Alejandro Landero como persona en situación de calle, pero ¿cuál es la verdad?

Alejandro Landero y Patricia Larrañaga planearon estafan para obtener ayuda

Según la información recabada por reporteros ante la situación de Alejandro Landero, el actor junto a su novia y no guía como se había dicho, la también actriz Patricia Larrañaga planearon estafa para obtener ayuda entre sus vecinos.

Pues el video de Alejandro Landero pidiendo ayuda por situación de calle se compartió en un grupo de chat entre los vecinos de la colonia, sin embargo, alguien lo público en las redes sociales para destapar el engaño.

Ya que recientemente Alejandro Landero y Patricia Larrañaga fueron echados de un departamento, en el cual cuidaban a una señorita de la tercera edad.

Sin embargo, la señora falleció recientemente, muerte que ni Alejandro Landero y Patricia Larrañaga informaron a los familiares.

Con ello, se dice que tras conocer el dueño del departamento el fallecimiento de la señora, corrió a Alejandro Landero y Patricia Larrañaga.

Asimismo, entre testimonios se aseguró que Patricia Larrañaga era quien cobraba la pensión de la señora, por lo que se quedaba con ese dinero.

También se contó que no son personas de escasos recursos, pues Alejandro Landero y Patricia Larrañaga se la pasaban en comidas en lujoso restaurantes.

Hasta el momento tanto Alejandro Landero, como la actriz Patricia Larrañaga no han dado alguna declaración al respectos sobre las acusaciones de estafa.