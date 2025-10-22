Alejandro Landero aclaró que no vive en la calle pese a los videos que se hicieron virales en redes sociales; incluso reveló que planea regresar a Puerto Vallarta.

¿Qué dijo Alejandro Landero sobre su supuesta situación de calle?

El actor Alejandro Landero de 65 años de edad, ofreció una entrevista para TVNotas , en donde aclaró que no vive en situación de calle pese a los videos e imágenes virales en redes sociales:

“Es una situación precaria efectivamente, pero no es una situación tal cual de calle de que estoy abandonado a la buena de Dios y no, de ninguna manera. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento, me ha estado apoyando, los hijos de mi hermano me han estado apoyando de manera que han podido y han estado conmigo” Alejandro Landero

De acuerdo con las declaraciones de Alejandro Landero, se iba a ir a Puerto Vallarta ya que allá tiene planes y proyectos; comentó también que le habían ofrecido una ayuda que no pudo concretarse.

Esto se complicó con el plazo que le dieron a Alejandro Landero del departamento en el cual habitaba, que era de alguien que se lo prestó por un tiempo determinado, y hace unos 15 días fue que ocurrió todo.

“Yo ya estaba esperando para irme a Puerto Vallarta, o sea ya no más llegué el dinero, pero no llegó, y entonces cuando no llegó yo tuve que entregar el departamento porque habíamos hecho un trato y entonces ¿pues a dónde me voy? No tengo a donde irme, no voy a dejar a mis niños y no los voy a dejar en un refugio y no sé quién maneje el refugio ni nada.” Alejandro Landero

Alejandro Landero fue claro en decir que, al no tener a donde ir y no querer abandonar a sus mascotas, se queda en la calle “no porque me falte, no porque no pueda… Simplemente somos una unidad familiar”.

Las mascotas de Alejandro Landero, de acuerdo con el propio actor, se tratan de cuatro gatos y un perro; además aseguró tener mucha fe en que pueda regresar pronto a Puerto Vallarta.

En las imágenes y video que han circulado en redes sociales, puede verse a Alejandro Landero vivir dentro de un vehículo junto a sus mascotas; además también se le ha visto sentado en el parque o en la banqueta.

Diversos medios también fueron a buscar a Alejandro Landero, quien se negó a dar entrevistas y solo dio pequeñas declaraciones cuando se subió a bordo del vehículo que ahora habita, asegurando que su carrera como actor terminó hace 33 años.

También Alejandro Landero comentó a prisa y de manera algo errática, que ya tenía una casa y ya tenía “todo solucionado”.