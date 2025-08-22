Abraham Omar Lugo es el novio de Shiky que causó sensación como invitado en La Casa de los Famosos México 2025.

Tanto que en redes sociales comenzaron a preguntar por Abraham Omar Lugo y a pedirlo más en las galas de La Casa de los Famosos México 2025.

¿Quién es Abraham Omar Lugo?

De acuerdo con su perfil de Instagram, Abraham Omar Lugo es un chef, panadero, mercadólogo y creativo mexicano.

A diferencia de Shiky, es completamente ajeno a las cámaras y reflectores.

Abraham Omar Lugo (Instagram | @el_abrahamcito)

¿Cuántos años tiene Abraham Omar Lugo

Abraham Omar Lugo nació el 30 de marzo de 1980; en la actualidad tiene 45 años de edad.

¿Quién es el esposo de Abraham Omar Lugo?

Se sabe que Abraham Omar Lugo tiene una relación Con Shiky. Sin embargo, la pareja no ha dado el siguiente paso al altar.

Abraham Omar Lugo y Shiky (Instagram | @el_abrahamcito)

¿Qué signo zodiacal es Abraham Omar Lugo?

De acuerdo con la astrología, Abraham Omar Lugo nació bajo el signo de Aries.

¿Quiénes son los hijos de Abraham Omar Lugo?

Abraham Omar Lugo no tiene hijos.

¿Qué estudió Abraham Omar Lugo?

Se desconocen las escuelas en las que Abraham Omar Lugo haya llevado a cabo su formación profesional como chef y mercadólogo.

¿En qué ha trabajado Abraham Omar Lugo?

Abraham Omar Lugo es dueño de Panque Bonito, una panadería ubicada en Coyoacán, Ciudad de México.

Abraham Omar Lugo (Instagram | @el_abrahamcito)

Abraham Omar Lugo conquista en la gala de La Casa de los Famosos México 2025

La noche del jueves 21 de agosto Abraham Omar Lugo acudió a la gala por el robo de salvación en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto debido a que durante la semana cuatro del programa Shiky fue uno de los habitantes nominados y en riesgo de salir.

Por lo que Abraham Omar Lugo fue uno de los invitados para hablar de Shiky, sus estrategias en el programa y hacer campaña en su favor.

Sin embargo más de un corazón terminó flechado por el novio de Shiky, pues en redes sociales le dedicaron más de una publicación por su galantería.

Manas, hoy le voy a regalar 5 votos a la Shiky nada mas para seguir viendo a su precioso novio en las galas ❤️🥵#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/tokDH0GYvH — Lolita Denigris Mercury 🍌 (@LolitaPlatan0) August 22, 2025

Shiky ya había presentado a Abraham Omar Lugo previo a La Casa de los Famosos México 2025

Fue en la primer entrevista tras su confirmación como habitante de La Casa de los Famosos México 2025 que Shiky habló de su relación con Abraham Omar Lugo.

El presentador de origen español presumió más que nada la persona que es su novio: “Yo he besado muchos sapos para encontrar este príncipe” .

Por lo que contó, conoció a Abraham Omar Lugo vía X (antes Twitter) después de que le escribiera en respuesta a una de sus publicaciones.

Shiky vio la foto de Abraham Omar Lugo y le gustó, por lo que no dejaron de hablar durante más de medio año hasta que salieron por primera vez.

A partir de ese momento estuvieron saliendo otro medio año hasta que formalizaron la relación.

Siendo que en 2025 Shiky y Abraham Omar Lugo tienen 9 años de noviazgo.