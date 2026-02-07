La industria de la música se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años de edad.

Brad Arnold además era músico y autor de varios himnos que quedaran guardados para siempre en la historia de la música.

¿Quién fue Brad Arnold? Vocalista de 3 Doors Down

Bradley Kirk Arnold nació en Misisipi, Estados Unidos el 27 de septiembre de 1978.

Brad Arnold, Vocalista de 3 Doors Down (@brad3doorsdown / Instagram )

Fue un músico y compositor estadounidense conocido por ser el vocalista y fundador de la banda 3 Doors Down.

¿Cuántos años tenía Brad Arnold?

Brad Arnold murió a los 47 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Brad Arnold?

Brad Arnold se casó en 2001 con su novia de la secundaria, relación que terminó en 2007.

En 2009 contrajo matrimonio con Jennifer Sanderford, quien lo acompañó hasta el final de su vida.

¿Qué signo zodiacal fue Brad Arnold?

Brad Arnold era del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tenía Brad Arnold?

No hay información pública acerca de si Brad Arnold tuvo hijos.

¿Qué estudió Brad Arnold?

Desde muy joven Brad Arnold se dedicó a la música, por lo que se desconoce si realizó algún estudio.

¿En qué trabajó Brad Arnold?

Brad Arnold saltó a la fama por ser la voz principal y uno de los pilares creativos de 3 Doors Down.

Mientras aún era estudiante de secundaria, formó 3 Doors Down en 1996 junto a Todd Harrell y Matt Roberts.

Su papel inicial combinaba la batería con la voz principal, hasta que la llegada de un nuevo baterista.

No solo destacó por su voz, sino también como compositor, siendo una figura clave en la identidad de la banda.

La banda alcanzó notoriedad internacional en el año 2000 con la publicación de “The Better Life”, su álbum debut.

Brad Arnold fue autor de Kryptonite, canción que escribió en la adolescencia y que más tarde se transformó en un himno.

A lo largo de la trayectoria de 3 Doors Down, Brad Arnold fue el único miembro fundador que permaneció activo en la banda hasta el final.

En 2025, 3 Doors Down canceló la gira que tenía programada para ese mismo año, esto luego de que Brad Arnold compartió su enfermedad.

La banda aseguró que su prioridad era el tratamiento y bienestar de su vocalista, decisión que fue aplaudida por sus seguidores.

A lo largo de su carrera, el grupo editó seis álbumes de estudio, el último de ellos titulado “Us and the Night” (2016).

La banda fundó en 2004 The Better Life Foundation, una organización destinada a mejorar la vida de niños y jóvenes que requieren alimentos, refugio o asistencia médica.

¿De qué murió Brad Arnold? 3 Doors Down compartió comunicado

Brad Arnold murió el 7 de febrero luego de una batalla contra el cáncer renal, enfermedad que le fue detectada en etapa avanzada ya que se había extendido a sus pulmones.

En 2025, Brad Arnold decidió hacer pública su enfermedad y pese al pronóstico médico, se mostró optimista.

3 Doors Down confirmó la muerte de Brad Arnold a través de un comunicado.

De acuerdo con la información compartida, Brad Arnold murió de manera pacífica mientras dormía, se encontraba acompañado por su esposa y familiares cercanos.

La banda pidió respeto a la privacidad de sus seres cercanos y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Brad ayudó a redefinir la música rock convencional… produciendo algunos de los éxitos más duraderos de la década de 2000, incluido ‘Kryptonite’, que escribió en su clase de matemáticas cuando tenía solo 15 años” 3 Doors Down

3 Doors Down recordó a Arnold como una figura central en la historia del grupo.