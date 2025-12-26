El mundo del entretenimiento está de luto, pues este viernes se dio a conocer la muerte de Perry Bamonte, quien fue un reconocido músico y guitarrista de The Cure. Continúa leyendo para conocer todo sobre la trayectoria de esta leyenda musical.

¿Quién fue Perry Bamonte?

Perry Bamonte fue un músico y guitarrista británico, conocido principalmente por haber sido integrante de The Cure durante una de las etapas más importantes de la banda, entre 1990 y 2005.

Antes de integrarse formalmente a The Cure, trabajó durante años como técnico de guitarra y colaborador cercano de la banda, lo que le permitió convertirse en miembro oficial tras la salida de Roger O’Donnell.

Sin embargo, en vísperas de Navidad perdió la vida en su casa en Inglaterra; la información fue dada a conocer por la banda.

¿Qué edad tenía Perry Bamonte?

Perry Bamonte nació el 3 de septiembre de 1960, por lo que falleció a los 65 años.

¿Perry Bamonte tuvo esposa?

Sí, en el 2009 se casó con Donna; sin embargo, no se sabe nada más sobre su vida personal, pues prefería mantener un perfil discreto y centrar la atención en su carrera profesional.

¿Qué signo zodiacal era Perry Bamonte?

Perry Bamonte era del signo Virgo, el cual es reconocido por su perfeccionismo, liderazgo y su practicidad en la vida diaria.

¿Perry Bamonte tuvo hijos?

No existe información pública sobre si Perry Bamonte tuvo hijos, pues su vida personal era privada y no compartía detalles en redes sociales.

¿Qué estudió Perry Bamonte?

No existen registros públicos detallados sobre su formación académica formal, pues desde muy pequeño comenzó con una formación musical autodidacta, especialmente en temas de guitarras, sonido y producción.

¿En qué trabajó Perry Bamonte?

La trayectoria de Bamonte estuvo marcada por ser un gran músico y guitarrista, pues antes de ser músico oficial, trabajó estrechamente con la banda como parte del equipo técnico, en los años 80.

Más tarde, de 1990 al 2005 formó parte de The Cure donde participó en discos clave como:

Wish (1992)

Wild Mood Swings (1996)

Bloodflowers (2000)

Además, mantuvo una relación creativa cercana con Robert Smith, líder de The Cure. Tras su salida, Bamonte continuó trabajando en proyectos musicales independientes, producción y colaboraciones, aunque con un perfil bajo.