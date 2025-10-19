A través de sus redes sociales, Limp Bizkit confirmó la muerte de su bajista y miembro fundador, Sam Rivers, a los 48 años de edad.

Sam Rivers formó parte de Limp Bizkit desde sus inicios en la década de 1990 y ayudó a crear el sonido característico de la banda.

Por motivos de salud, como una enfermedad hepática, se había ausentado de la banda en el pasado, pero se reintegró desde hace un par de años y estaban de gira por todo el mundo.

¿Quién fue Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

En mundo del rock y del nu metal está de luto tras confirmarse la muerte del bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers.

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit (Tomada de video)

Sam Rivers fue una pieza clave en la identidad sonora de Limp Bizkit, banda originaria de Jacksonville, Florida.

Siempre mostró una gran energía en el escenario, sin olvidar su estilo técnico que fueron fundamentales para el éxito de Limp Bizkit.

Cabe recordar que Limp Bizkit es considerada una de las agrupaciones más influyentes del rap-rock de los 2000, siendo el músico Sam Rivers una parte fundamental de su reconocimiento.

¿Cuántos años tenía Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

Sam Rivers nació el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, por lo que a su muerte tenía 48 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

No se tiene información acerca de la vida personal de Sam Rivers.

¿Qué signo zodiacal fue Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

Sam Rivers era del signo zodiacal Virgo.

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit (Tomada de video)

¿Cuántos hijos tenía Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

La información disponible de Sam Rivers, se enfoca en su carrera como músico por lo que se desconoce si tenía hijos.

¿Qué estudió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

No se encuentra documentado los estudios de Sam Rivers.

¿En qué trabajo Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

Sam Rivers comenzó su carrera musical junto al guitarrista Wes Borland y el vocalista Fred Durst, contribuyendo a consolidar el sonido agresivo y rítmico de Limp Bizkit.

Posteriormente, se sumaron el guitarrista Wes Borland y DJ Lethal para completar la formación en 1996.

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit (Tomada de video)

Limp Bizkit logró fama mundial a fines de los años noventa con álbumes como Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000).

En estos álbumes, Sam Rivers aportó el groove distintivo que mezclaba rap, metal y funk.

Sam Rivers era el miembro más joven de la banda, contando con apenas 19 años cuando se publicó el primer trabajo del grupo, Three Dollar Bill, Y’all en 1997.

El músico estuvo presente en todos los álbumes publicados por Limp Bizkit hasta la fecha.

Aunque la banda atravesó pausas y cambios de formación, Sam Rivers se mantuvo como una figura constante y querida tanto por sus compañeros como por los fans.

Sam Rivers abandonó temporalmente la agrupación en 2015 debido a problemas de salud relacionados con una enfermedad hepática causada por el consumo excesivo de alcohol que requirió un trasplante.

Pero se sumó a la banda en 2018 y actualmente estaban de gira por todo el mundo.

Además de su trabajo con Limp Bizkit, colaboró con diversos proyectos y contribuyó a la producción de otros artistas dentro del género alternativo.

Con este emotivo mensaje, Limp Bizkit confirmó la muerte de su bajista y miembro fundador Sam Rivers

Con un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, Limp Bizkit confirmó este sábado 18 de octubre la muerte de su bajista y miembro fundador Sam Rivers.

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido” Limp Bizkit

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Sam Rivers.

En su comunicado, Limp Bizkit reconoció que Sam Rivers no solo era su bajista, sino una parte fundamental del grupo que les ayudó a crear su sonido distintivo.

“Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme” Limp Bizkit

Limp Bizkit dejó en claro que el legado de Sam Rivers continuará y es que el trabajo de una leyenda no puede morir.