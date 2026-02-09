El elenco de Apocalypto está de luto nuevamente tras la muerte de Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”, a la edad de 88 años, el pasado 5 de febrero de 2026.

Apenas unos días antes de la muerte de Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”, se había confirmado el deceso de Gerardo Taracena de 55 años, también actor de Apocalypto.

¿De qué murió Jaime Ortiz Oliver?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”, la ANDA solo se limitó a dar la noticia y mandar el pésame a familiares y amigos.

Tampoco hay detalles de que Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” padeciera una enfermedad grave, o haya tenido alguna clase de accidente o lesión de cuidado en tiempo reciente.

Dada su edad, 88 años, varias versiones indican que podría haber muerto de causas naturales; reiteramos, no es nada oficial al momento.

El que su muerte se haya anunciado varios días después de sucedida, da a entender que los familiares quieren que el tema se mantenga lo más privado posible.

¿Quién fue Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”?

Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” fue un conocido actor y doble de acción en la industria del cine mexicano, destacándose por preferir las escenas de riesgo.

De acuerdo con los registros, Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” participó en más de 100 películas a lo largo de su carrera, incluyendo obras internacionales como Apocalypto y 007: Spectre.

Su capacidad atlética, destreza y agilidad lo hicieron uno de los actores de riesgo más solicitados, tanto a nivel nacional como en obras en el extranjero.

Manteniéndose activo durante varios años, hasta que ya no le era tan fácil desarrollar su labor ante las cámaras; aún así, se mantuvo activo hasta la década del 2010.