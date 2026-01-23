Te contamos quién fue Francis Buchholz, el bajista y leyenda de Scorpions que murió luego de enfrentar una dura enfermedad.

El mundo de la música está de luto luego de darse a conocer la muerte de Francis Buchholz.

¿Quién fue Francis Buchholz?

Francis Buchholz fue un músico y empresario alemán. Su carrera es conocida por ser bajista de la legendaria banda Scorpions.

Francis Buchholz, bajista de Scorpions (Francis Buchholz / Facebook)

¿Cuántos años tenía Francis Buchholz?

Al momento de su muerte, Francis Buchholz tenía 71 años de edad. Nació el 19 de febrero de 1954, en Hannover, Alemania.

¿Quién fue la esposa de Francis Buchholz?

El bajista de Scorpions, Francis Buchholz, estaba casado con Hella Buchholz.

Francis Buchholz, bajista de Scorpions (Francis Buchholz / Facebook)

¿Qué signo zodiacal era Francis Buchholz?

Por su fecha de nacimiento, Francis Buchholz pertenecía al signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tenía Francis Buchholz?

Francis Buchholz tuvo tres hijos, producto de su matrimonio con Hella Buchholz:

Sebastian

Louisa

Marietta

Francis Buchholz, bajista de Scorpions (Francis Buchholz / Facebook)

¿Qué estudió Francis Buchholz?

Se sabe que Francis Buchholz cursó estudios de ingeniería mecánica en la Universidad de Hannover.

No obstante, tras grabar el álbum Fly to the Rainbow en 1974 con Scorpions decidió darse un tiempo y después abandonó los estudios de forma definitiva.

Francis Buchholz, bajista de Scorpions (Francis Buchholz / Facebook)

¿En qué trabajó Francis Buchholz?

La carrera de Francis Buchholz desde muy joven cuando fundó la banda The Blues Exchange.

Posteriormente, en los años 70, el músico crearía la agrupación Dawn Road en compañía de Uli Jon Roth, de 71 años de edad.

Sería en 1973, tras la salida de Michael Schenker, cuando Francis Buchholz se integraría a Scorpions junto con Klau Meine.

Con Scorpions, Francis Buchholz estuvo de 1973 hasta 1992, cosechando la fama y el éxito con estos álbumes:

Fly to the Rainbow (1974)

In Trance (1975)

Virgin Killer (1976)

Taken by Force (1977)

Tokyo Tapes (1978)

Lovedrive (1979)

Animal Magnetism (1980)

Blackout (1982)

Love at First Sting (1984)

World Wide Live (1985)

Savage Amusement (1988)

Crazy World (1990)

Tras su salida de Scorpions, Francis Buchholz se mantuvo alejado de las giras musicales hasta 2005 cuando participó con Uli Jon Roth.

De 2012 a 2016, Buchholz se unió a la banda Michael Schenker’s Temple of Rock.

A lo largo de su trayectoria, Buchholz trabajó como consultor de comunicación y también creó una compañía de arriendo de iluminación.

Francis Buchholz, bajista de Scorpions (Agencia México)

Francis Buchholz, bajista de Scorpions, murió a los 71 años

Se dio a conocer que Francis Buchholz murió a los 71 años de edad, el 22 de enero tras una dura batalla contra el cáncer, la cual llevó de forma privada.

La noticia fue confirmada por su familia este 23 de enero mediante un comunicado en redes.

Asegurando que Buchholz “partió de este mundo en paz” y “rodeado de amor”:

“Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor”. Comunicado familia Francis Buchholz

De igual manera, en el mensaje se mencionaron los desafíos que tuvo que pasar Francis Buchholz por el cáncer junto a su familia.

“Nuestros corazones están destrozados. A lo largo de su lucha contra el cáncer, nos quedamos a su lado, enfrentando todos los desafíos como familia, exactamente de la manera que él nos enseñó.A sus fans alrededor del mundo, queremos darles las gracias por su inquebrantable lealtad, su amor y la creencia que pusieron en él a lo largo de su increíble viaje. Ustedes le dieron el mundo, y él les dio su música a cambio.Aunque las cuerdas se han callado, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó. Con amor y gratitud, Hella, Sebastian, Louisa y Marietta”. Comunicado familia Francis Buchholz

Por su parte, la banda Scorpions también reaccionó a la muerte de su ex bajista.

Mediante Instagram, se publicó una foto de Francis Buchholz, y un emotivo mensaje firmado por:

Klaus Meine, de 77 años de edad

Rudolf Schenker, de 77 años de edad

Matthias Jabs, de 70 años de edad

En el post se reconoció el legado musical de Buchholz y le dieron palabras de aliento a la familia del músico.