Christian Nodal -de 26 años de edad- no ganó la demanda en Colombia como presumía sus abogados; el empresario involucrado revela la verdad.

Supuestamente, la promotora colombiana Alive Productions demandó en 2022 a Christian Nodal por no presentarse en varios conciertos.

Empresario que demanda Cahristian Nodal desmiente que haya ganado la demanda

A inicios de agosto, los abogados de Christian Nodal aseguraron a Ventaneando que habían ganado la demanda contra Alive Productions en Colombia.

Aparentemente, Alive Productions no tenían pruebas suficientes para exigir 43 millones de pesos.

Sin embargo, el empresario Alan Acosta aclaró a Ventaneando que la demanda contra Christian Nodal aún no inicia.

“En primer lugar, no han ganado ninguna demanda porque no han sido parte de ningún proceso, no han sido notificados de un proceso en curso que Alive esté iniciando en contra de ellos” Alan Acosta

Alan Acosta aclara que no hay ningún proceso contra Christian Nodal, pero sí hicieron una petición formal en la Cámara de Comercio de Colombia para conciliar.

Es decir, Alive Productions quisieron llegar a un acuerdo con Christian Nodal y JG music para llegar a un acuerdo, y así evitar un proceso legal.

“En medio del avance de la conciliación no enteramos que los abogados (…) instauraron una demanda en contra de Alive Producciones” Alan Acosta

Alan Acosta dice que Christian Nodal fue quien los demandó, pero este proceso se desestimó por falta de pruebas.

Christian Nodal fue quien demandó al empresario colombiano

Los abogados de Christian Nodal mencionaron que el cantante demandaría a Alive Productions y solicitaría 43 millones de pesos como compensación.

Alan Acosta menciona que la demanda de Christian Nodal sigue sin proceder.

El empresario insiste que fue Christian Nodal quien incumplió el contrato, dejó plantado al público y ni siquiera hizo el intento por viajar a Medellín.

“Los 32 asistentes que estaban en la ciudad de Medellín saben que Christian Nodal no llegó, saben que canceló una fecha en Venezuela cuando estaba en promoción y venta” Alan Acosta

Alive Productions insiste en que tienen pruebas contra Christian Nodal y sus abogados sigue mintiendo.

“La demanda de que ellos hablan la perdieron ellos, no la perdí yo”, aclaró Alan Acosta quien aclara que aún no demanda a Christian Nodal.

Christian Nodal no ha dado su versión de lo ocurrido, pero Alive Productions insiste en que tiene pruebas contra el cantante.