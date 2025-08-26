A Christian Nodal le tiene sin cuidado lo que digan sobre él y Kunno. El esposo de Ángela Aguilar realiza nuevo video para TikTok junto al influencer.

La grabación del TikTok se llevó a cabo en Zacatecas, luego de que Christian Nodal y Ángela Aguilar, ambos amigos de Kunno, montaran a caballo.

Acá el video del reencuentro de Kunno y Christian Nodal en TikTok tras montar a caballo con Ángela Aguilar

Kunno se encuentra muy a gusto vacacionando en Zacatecas, donde se encuentra en rancho de su amiga Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal.

Por lo que no es ninguna sorpresa ver a Kunno con Christian Nodal, quien también está en el rancho de su esposa Ángela Aguilar.

En su reencuentro, Kunno, de 25 años, y Christian Nodal, de 21 años, se grabaron disfrutando de una tarde en el rancho de Los Águilar.

"Qué agusticidad, ¿verdad? Está fresco. Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso", dice el influencer al esposo de Ángela Aguilar, de 21 años, quien a todo dice sí.

Enseguida, según muestra su video compartido en TikTok, Kunno celebra el clima fresco:

“Uy que a gusto, ahorita que vienen los vientos cuaresmeños donde le pega la brisa a uno, nomas el polvo vuela, se pone a gusto, ¿vea?" Kunno

El nuevo TikTok llega a tres meses de que en redes sociales circulara un video hecho con inteligencia artificial que “probaba” que el cantante y el influencer son amantes.

Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de una tarde cabalgando

Por otro lado, Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan disfrutando de la miel de su matrimonio pese a dimes y diretes.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se tomaron un descanso de sus compromisos para disfrutar de su matrimonio en el rancho de Los Águilar, en Tayahua, Zacatecas.

Fue el intérprete de música regional mexicana quien mediante sus historias de Instagram compartió el momento en que cabalgaba un imponente potro.

Y es que tiene a la mejor maestra, nada menos que a su esposa, quien desde niña aprendió a cabalgar debido a que su papá, Pepe Aguilar, de 57 años, es dueño de équidos pura sangre.

“Te amo, maestra Ángela”, cita en el video que lo muestra cabalgar a gusto a la par que celebra su nuevo logro junto a su esposa.