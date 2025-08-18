Tras la polémica entrevista que Christian Nodal de 26 años de edad, dio a Adela Micha, el cantante se presentó en Supernova: Orígenes y no se salvó de gritos en su contra.

La primera presentación que Christian Nodal dio en solitario tras la entrevista con Adela Micha fue en la CDMX, pero el enojo por lo que le hizo a Cazzu de 31 años de edad, no se hizo esperar.

Christian Nodal fue recibido en Supernova: Orígenes con coro de “Cazzu, cazzu”

El cantante Christian Nodal se convirtió en el artista estelar en Supernova: Orígenes, pero apenas iba en su segunda canción y le recordaron que el apoyo es con Cazzu.

Cazzu, cantante. (@cazzuoficial)

Luego de la polémica entrevista que Christian Nodal dio a Adela Micha de 62 años de edad, donde para muchos en redes sociales fue la prueba de su inmadurez y de lo poco que le importó Cazzu, el hate traspasó pantallas.

Y es que durante la presentación que Christian Nodal tuvo en Supernova: Orígenes, al inicio de su segunda canción “Sabina”, se escuchó el público coreando “Cazzu, Cazzu” como muestra de su apoyo a la argentina.

Christian Nodal cantando en Supernova: Orígenes. (YouTube/@supernovaboxing / Tomada de video)

Incluso este momento fue captado por la transmisión en vivo que Supernova: Orígenes tuvo en sus redes sociales, pero ¿Christian Nodal lo notó?

Sin embargo, eso no quiere decir que no se corearan las canciones del cantante, pues aunque las dos elegidas para iniciar su show eran poco conocidas, las clásicas sí se llevaron el coro.

Incluso, pareciera que Supernova: Orígenes en busca de minimizar el que le estuvieran coreando “Cazzu, Cazzu” a Christian Nodal, mostró que La Cotorrisa y Carlos Aguilar “El Zar” andaban cantando “Adiós, amor”.

¿Qué pasó con Christian Nodal? Maryfer Centeno lo ve temeroso en Supernova: Orígenes

Christian Nodal se presentó en Supernova: Orígenes y le corearon el nombre de “Cazzu, Cazzu” en distintas ocasiones y es que a ello se le suma la lectura de lenguaje corporal que Maryfer Centeno hizo.

A través de un TikTok, Maryfer Centeno se impactó de que el recibimiento a Christian Nodal en la CDMX fuera el corear “Cazzu, Cazzu” lo que sin duda lo tendría tenso.

Y es que la grafóloga aseguró que en su análisis de lenguaje corporal, Christian Nodal se veía con cara de miedo al salir al escenario de Supernova: Orígenes.