Adela Micha -de 62 años de edad- aclaró que Christian Nodal no la va a demandar pero, por si las dudas, le manda un mensaje.

La entrevista de Christian Nodal -de 26 años de edad- con Adela Micha desató un caos en redes sociales y dejó como mentiroso al cantante.

Adela Micha niega demanda de Christian Nodal y tampoco teme a una

Tras la entrevista de Adela Micha y Christian Nodal, se rumoró que el cantante quería demandar a la periodista, ya que se había arrepentido de hablar.

Adela Micha tuvo un encuentro con los medios en el que fue cuestionada sobre la supuesta demanda en su contra, la cual solo es un rumor.

"Nadie lo obligó a hablar": Adela Micha reacciona a rumores de que Christian Nodal la podría demandar por polémica entrevista.



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/8WsjeHQYTY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 28, 2025

La conductora dejó claro que ella solo pidió una entrevista y Christian Nodal accedió , por lo que no es responsable de lo que haya dicho.

O las consecuencias que esta haya generado en medios y redes sociales.

“No creo (que la haya demandado) no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar. Pues yo pedí una entrevista, él me la dio, nadie lo obligó a hablar” Adela Micha

Christian Nodal no demandó a Adela Micha y la periodista dará su opinión a la polémica en unos días en La Saga, ya que no estaba enterada de los rumores.

Asimismo, Adela Micha negó que Christian Nodal le haya ofrecido dinero para que no publicara la charla en YouTube.

“Para nada, ¿de dónde sacan esas cosas? No lo sé, yo me fui de viaje y no sé nada", dijo Adela Micha, quien reveló que nunca siguió en Instagram a Christian Nodal.

Por lo que es mentira que se dejaron de seguir tras publicarse la entrevista.

Christian Nodal en entrevista con Adela Micha en YouTube (Especial / Especial)

Adela Micha va tras Cazzu para que de su versión de los hechos

Christian Nodal dio su versión de la ruptura con Cazzu y matrimonio con Ángela Aguilar, por lo que Adela Micha ya busca a la argentina para preguntarle.

Adela Micha mencionó que no había buscado a Cazzu para una entrevista, ya que estaba de vacaciones.

Pero, no descarta ponerse en contacto con Cazzu para que ahora ella hable de su relación y ruptura con Christian Nodal.

“No la he buscado, pero ahora que ya regresé la buscaré”, dijo muy segura Adela Micha.