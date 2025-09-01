Pepe Aguilar y su familia ofrecieron disculpas por la foto que subieron a la cuenta de Instagram de su perro ‘El Gordo’, en referencia a Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante.

Luego de la ola de críticas que generó la publicación, Pepe Aguilar y su familia compartieron un comunicado en el que intentaron deslindarse del post, adjudicándoselo a “un equipo” que trabaja para el cantante.

Emiliano Aguilar reaccionó fuerte al comunicado, acusando que a no ser por la condena del público, esas disculpas nunca habrían llegado.

Las redes sociales también reaccionaron, con más críticas hacia Pepe Aguilar y su familia y respaldando a su hijo Emiliano.

Emiliano Aguilar estalló contra su papá Pepe Aguilar (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Pepe Aguilar y su familia ofrecen disculpas por polémica publicación contra Emiliano Aguilar; culpan a su “equipo” del post

El comunicado de Pepe Aguilar y su familia está firmado por su perro e inicia disculpándose por la publicación que ofendió a Emiliano Aguilar, sin mencionar su nombre:

“Quiero ofrecer una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia”.

“La publicación que salió recientemente en esta cuenta fue de mal gusto, no reflejó la educación que me dio mi papá, y no representa lo que esta cuenta quiere compartir”, agrega el texto.

Enseguida, el comunicado intenta deslindar a la familia de Pepe Aguilar, señalando que desde hace tiempo “un equipo” se encarga de las publicaciones, sin preguntarle al cantante qué subir.

“No quiero justificarme, pero sí ser honesto: al inicio esta cuenta la manejaba mi papá. Luego, un equipo me empezó a ayudar con las publicaciones (porque ser un perro influencer no es tarea fácil) y ya saben, a veces suben cosas sin preguntarle ni a él ni a mí”, afirma el texto.

Luego, en el texto se indica que la publicación fue una reacción a las publicaciones de Emiliano Aguilar.

“Me enojé de ver a mi hermano hablar mal, una y otra vez, de mis otros hermanos... y de mi papá. Me dije: ‘si él lo hace, yo también puedo hacerlo.’ Y ahí me equivoqué.

Al final, el texto dirige unas palabras a Emiliano Aguilar, nuevamente sin mencionar su nombre:

“A mi hermano le deseo paz. Y también ojalá que pronto deje de tirar golpes para todos lados... porque esa energía, usada de otra forma, podría ser hermosa”.

Emiliano Aguilar acusa que Pepe Aguilar y su familia se disculparon sólo por las críticas; las redes le expresan su apoyo

Emiliano Aguilar reaccionó minutos después, retomando el comunicado al que le añadió un emoji de una cara riendo a carcajadas.

También, el hijo mayor de Pepe Aguilar escribió un fuerte comentario, en el que acusó al “perro” de ser hipócrita:

“Ahora sí, ¿verdad? Pinche perro, nomás porque la gente no te apoyó, si no, ¿cuál pinche disculpa hubieras dado? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Pura gente hipócrita ustedes, por eso están como están".

Los usuarios de redes sociales reaccionaron a las publicaciones de ‘El Gordo’ y de Emiliano Aguilar, con más críticas a Pepe y sus hijos menores y apoyando a su primogénito.

“Que ridiculez ponerse detrás de una mascota”; “pobre del perrito ya ni saben como limpiar la imagen de estos”; “les dolió que les digas sus verdades, lástima de papá que te toco pero lo bueno que tienes mucha mamá ❤️❤️🙌“, escribieron algunos internautas.