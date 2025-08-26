¿Doña Alegría cree que Aldo Tamez de Nigris podría tener un romance en La Casa de los Famosos México 2025? Con este integrante lo ve emparejado.

Tras la popularidad de Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025, su abuela Doña Lety habló sobre la posibilidad de que tenga un romance en el reality.

Doña Alegría ve emparejado a este integrante de La Casa de los Famosos México 2025 con Aldo Tamez de Nigris

La familia De Nigris volvió a acaparar la atención luego de que compartieron un podcast donde hablaron sobre la participación de Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo Tamez de Nigris (Tomada de video )

Durante el podcast ´La dinastía de Nigirs’ fueron cuestionados sobre si les gustaría que Aldo Tamez de Nigris comenzará un romance con algún integrante del reality.

Doña Alegría de inmediato reveló a qué integrante de La Casa de los Famosos México 2025 ve emparejado con Aldo Tamez de Nigris.

Al ser cuestionada sobre la cercanía que ha mostrado Elaine Haro con Aldo Tamez de Nigris, Doña Alegría cree que ahí no pasaría nada.

Y es que Doña Alegría reafirmó que Elaine Haro anda detrás de Aaron Mercury y es con el que ha demostrado tener mayor interés.

Además resaltó que Aldo Tamez de Nigris no es plato de segunda mesa.

Doña Alegría resaltó la gran mancuerna que ha realizado Aldo Tamez de Nigris con El Abelito.

Esto opina la familia de Aldo Tamez de Nigris sobre si pudera tener un romance dentro de La Casa de los Famosos México 2025

En el video de YouTube también participaron, Poncho de Nigris y su hermana Leticia, por lo que también reaccionaron al posible romance de Aldo Tamez de Nigris en el reality.

Poncho de Nigris dejó en claro que ellos no tenían nada que opinar pues sería Aldo Tamez de Nigris quien tome esa decisión.

En su intervención, Poncho de Nigris puntualizó que van a esperar a lo que decida Aldo Tamez de Nigris dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Poncho de Nigris destacó que si el público arropa a Aldo Tamez de Nigris dentro de La Casa de los Famosos México 2025, ellos van a estar felices.

Y es que para Poncho de Nigris lo más importante es que las personas sigan votando por Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.