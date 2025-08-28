Tras alertar a sus seguidores por su desaparición, Jezzini reapareció con un nuevo video que demuestra qué es lo que el influencer anda haciendo que lo tiene lejos del ojo público.

No, parece que esta vez Jezzini de 32 años de edad, desapareció por su propia cuenta y no se trató de un desastre vinculado a su personalidad.

¿Qué le pasó a Jezzini? Ya apareció con un nuevo video

Hasta el hermano de Jezzini tuvo que hablar por él por su desaparición, pero ahora se sabe qué pasó con el influencer pues reapareció junto a Mariana Treviño de 47 años de edad.

Aunque no fue propiamente en sus redes sociales, Jezzini reapareció en un video que la cuenta de ‘Reza Casting’ compartió en las propias.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que Jezzini está con Mariana Treviño, lo que solo quiere decir que se viene una película con ambos compartiendo créditos.

Entre los detalles que se compartieron en la publicación es que habrá un “super reparto” y que la película saldrá bajo la producción de Videocine.

Esta sería la segunda ocasión que Jezzini debuta como actor, pues la primera fue ‘Bienvenidos a la familia’ donde el influencer hace de Benjamín.

A pesar de que ahora no se sabe mucho del proyecto que Jezzini se trae entre manos, se han levantado las expectativas porque será con Mariana Treviño.

Jezzini con Mariana Treviño. (@jezzzzini)

Jezzini daba señales del nuevo proyecto con Mariana Treviño desde junio

Jezzini reapareció con un video junto a Mariana Treviño lo que significa que compartirán un proyecto en el cine, pero él mismo ya daba señales desde junio.

Aunque la cuenta de Instagram de Jezzini desapareció y su TikTok está sin una sola publicación, el Facebook del influencer sigue activo.

Desde junio, en una reflexión que hizo sobre las cosas que odia, Jezzini se compartió por primera vez con el cabello platinado diciendo:

“Me pinte el pelo platinado. Y no voy a explicar por qué. Aunque estoy seguro de que se van a enterar (sic)”. Jezzini, influencer.

Jezzini, influencer. (@jezzzzini)

Por otra parte, Jezzini compartió a inicios de agosto dos fotografías con Mariana Treviño en lo que pareciera la escena que grababan en ese momento.

Incluso, el 7 de agosto, Jezzini dijo “grabé una película” en una publicación que hizo sobre un recopilado de lo último que había pasado en su vida.

Y es que si bien Jezzini reapareció, el video con Mariana Treviño pudo haber sido grabado con anterioridad y no el mismo día que se publicó porque el último post del influencer sigue siendo el 15 de agosto.