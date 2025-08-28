Te hablamos de “Jezzini, vuelve casa” y más memes que circulan por la desaparición del influencer en redes sociales.

Los fans de Jezzini -de 32 años de edad- están preocupados por el creador de contenido, quien desactivó sus cuentas de TikTok e Instagram.

Los memes por la desaparición de Jezzini en redes sociales

Luego de Jezzini desapareciera de redes sociales, sus seguidores se mostraron angustiados e incluso algunos publicaron tristes memes.

Con la frase “Jezzini, vuelve casa”, los usuarios hicieron una llamado al influencer para que volviera estar activo o que diera alguna señal.

Memes por la desaparición de Jezzini (Especial)

De hecho, la ausencia de Jezzini desató que diversos memes extrañando al creador de contenido.

Los memes confesaron que realmente sí ha generado angustia no saber nada de Jezzini en los últimos días.

Cabe señalar los memes también especularon sobre dónde está Jezzini y los rumores que hay acerca de su desaparición .

Desatando con ello más preocupación sobre lo que sucede con el creador de contenido que se ausentó de manera repentina.

Jezzini desapareció de redes sociales y preocupa a sus fans

Los seguidores de Jezzini detectaron que desde inicios de agosto de 2025, el influencer desapareció de redes sociales.

El creador de contenido había desactivado sus cuentas de TikTok, X e Instagram.

Ante los cuestionamientos por saber dónde está Jezzini, el hermano del influencer, Chauquet M. Jezzini, reveló en un video que su familia mantendrá el asunto en privado.

Chauquet M. Jezzini prefirió dejar en incógnita qué sucede con su hermano, preocupando aún más a todos sus seguidores.

Aunque dejó en claro que más adelante darán detalles sobre el estado del influencer.

En redes sociales, además de memes, han comenzado a circular diferentes teorías acerca de dónde está Jezzini.

Algunos creen que Jezzini habría decidido ausentarse de las redes sociales por salud mental.

Otros sospechan que el creador de contenido estaría recibiendo tratamiento psiquiátrico.

Por lo que su familia ha decidido mantenerse en silencio sobre lo que pasa con Jezzini en estos momentos.

De cualquier manera, los fans del influencer están atentos a la información que revele la familia de Jezzini.