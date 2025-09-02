Jezzini -de 32 años de edad- reaparece en Instagram y publica un mensaje revelando que “explotó”, y necesitaba espacio.

Tras desaparecer de Instagram y TikTok, los fans de Jezzini expresaron su preocupación, por lo que el influencer compartió un comunicado.

Jezzini decidió alejarse de todo para reflexionar tras “explotar”

El martes 2 de septiembre, Jezzini compartió un comunicado en Instagram para hablar sobre su retiro de las redes sociales.

Jezzini aclaró que se encuentra bien y lamentó que sus seguidores se hayan preocupado por él.

Jezzini comparte un comunicado y revela que "explotó" (Instagram/@jezzini )

“Estoy bien. Muy bien. Si te preocupaste, perdón. Si me extrañas, yo también. Si me estás dando mi espacio, gracias” Jezzini

El influencer reveló que su mamá y su equipo le insistieron que aclarara su desaparición de redes sociales, tras los diversos videos en redes sociales que hablaba de su abrupto retiro.

Jezzini expresó que no estaba acostumbrado a recibir tanto amor, y reveló que decidió irse de redes sociales porque “explotó”.

“Me fui un rato porque exploté. Respira. Fue una explosión tranquila. Un despertar. Hipnótico (...) Vi todo desde otro lugar” Jezzini

El creador de contenido menciona que se enfrentó a sus miedos y descubrió nuevos aspectos de su vida: “Yo es otro”, expresó Jezzini.

Jezzini, influencer. (@jezzzzini)

Jezzini se retira de redes sociales para seguir su reflexión de vida

Mohamed Jezzini, nombre real de Jezzini, reveló que ha utilizado su tiempo lejos de redes sociales para regresar a lo simple.

“A lo mejor, todo esto se trata de un retorno a esa inocencia”, escribió Jezzini en su comunicado.

Jezzini seguirá lejos de las redes sociales y se despidió de sus seguidores con un simple: “Hasta pronto”, con lo que da a entender que no se retira del todo.

El influencer agradeció la preocupación de sus seguidores y les pidió que si falla, ellos lo vuelvan a “levantar”.

Afortunadamente, Jezzini se encuentra bien y se mantendrá al margen de los rumores sobre su estado.

Jezzini dio a entender en su comunicado que se está tomando un tiempo de descanso y ha viajado, además de que se encuentra escribiendo, así como reflexionando.