Jezzini -de 32 años de edad- desapareció de redes sociales y el hermano del influencer salió a hablar por la familia.

A inicios de agosto de 2025, los seguidores de Jezzini se percataron de que sus cuentas de TikTok e Instagram habían sido desactivadas.

¿Qué pasó con Jezzini? El hermano del influencer trató de dar una explicación

Tras la extraña desaparición de Jezzini de redes sociales, el hermano del influencer hizo un video para explicar la situación.

El hermano de Jezzini expresó que por decisión de su familia, van a mantener el “asunto” en privado.

Chauquet M. Jezzini, hermano de Jazzini, no profundizó sobre qué le está pasando a su hermano, lo que generó más preocupación entre su comunidad.

Sin embargo, el hermano de Jezzini aseguró que más adelante darán detalles acerca del actual estado del influencer.

Aunque, por el momento, es un misterio lo que ocurre con Jezzini y sólo existen teorías alrededor.

Jezzini, influencer (Instagram jezzzini / Instagram jezzzini)

Fans de Jezzini están preocupados por su desaparición

Los fans de Jezzini han mostrado su preocupación por el influencer en redes sociales y quieren saber cómo está y en qué lugar.

Como era de esperarse, iniciaron las especulaciones sobre lo que le había ocurrido.

Algunos fans sospechan que Jezzini decidió tomar distancia de las redes sociales por salud mental .

Incluso, compararon el caso de Jezzini con el del influencer colombiano Juanda.

Quien en 2023 se alejó de redes sociales debido a que estaba en un hospital psiquiátrico tras atentar contra su vida.

Algunos seguidores de Jezzini creen que el influencer podría estar bajo un tratamiento psiquiátrico y de ahí el hermetismo de la familia.

En medio de toda la polémica, el hermano de Jezzini prometió hablar del estado del influencer muy pronto.

Pero, por el momento, la familia de Jezzini prefiere mantener la situación en privado y alimentar las especulaciones.