Fans de Jezzini -de 32 años de edad- creen que pidió ayuda con un mensaje oculto en Instagram que revelaría que está en peligro.

El pasado 2 de septiembre, Jezzini compartió un comunicado en Instagram para hablar de su ausencia de redes sociales.

Jezzini podría estar en peligro, según las teorías de sus fans

En el comunicado que compartió Jezzini en Instagram, se explica que “explotó” y tomó la decisión de alejarse de las redes sociales.

Jezzini expresó que necesitaba tomarse un tiempo a solas y que estaba reflexionando sobre su vida.

Jezzini comparte un comunicado y revela que "explotó" (Instagram/@jezzini )

Sin embargo, los fans de Jezzini ven sospechoso su comunicado y comenzaron a lanzar teorías sobre el verdadero significado de sus palabras .

Un fan de Jazzin le pidió a al ChatGPT que descifrara el comunicado de Jezzini y le llamó la atención que en la pestaña de la nota del influencer decía “Help”.

Es decir, Jezzini podría estaría pidiendo ayuda; además, varias de las palabras de su comunicado tiene espacios, como:

Mi espa cio

Des de otro lu gar

Je st un autre

A lo me jor

Re torno

Según ChatGPT, el mensaje oculto en el comunicado de Jezzini es una despedida, por lo que sus seguidores temen por su seguridad.

Los fans de Jezzini temen que se esté “despidiendo de la vida”

Jezzini cerró su mensaje en redes sociales con la frase: “Si te digo que aprendí a volar y fallo en el intento ¿Me cacharías en el viento?“.

Chat GPT explicó que esta frase podría ser una metáfora de un “salto al vacío”, lo cual podría hablar de un riesgo en la vida de Jezzini.

En pocas palabras, los fans de Jezzini temen que vaya a atentar contra su vida.

Otros fans del influencer creen que solo hablaba de regresar en el futuro y esperaría que sus seguidores lo siguieran apoyando.

Mientras tanto, Jezzini se encuentra reflexionando sobre su vida, según sus palabras, y su retiro de las redes sociales sigue siendo un misterio.