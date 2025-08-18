¿Qué pasó con la cuenta de Jezzini en TikTok? Las redes sociales del influencer han desaparecido, como Instagram y X.

Usuarios se han percatado que las cuentas de Jezzini de 32 años de edad como TikTok, X e Instagram han desaparecido, por lo que se preguntan qué pasó con él.

Cuentas de redes sociales Jezzini desaparecen y usuarios se preocupan

En las últimas horas, los usuarios se percataron que las redes sociales de Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, mejor conocido como Jezzini, desaparecieron.

Tanto las cuentas de TikTok, Instagram y X de Jezzini comenzaron a publicar cosas muy extrañas, y sus videos fueron eliminados; posteriormente desaparecieron.

Esto hizo que los usuarios se alarmaran, pues ahora las redes de Jezzini aparecen sin contenido o foto; incluso su Instagram ya no está disponible.

Y Jezzini no ha salido a dar declaraciones sobre qué ocurrió con sus redes sociales, las cuales cuentan con millones de seguidores.

Usuarios creen que Jezzini fue hackeado

Después de que las redes sociales de Jezzini comenzarán a publicar contenido extraño y, posteriormente borrar todo lo que había publicado, los usuarios se preocuparon.

Pues Jezzini no ha dado declaración alguna y ya han sido varios días que ha permanecido inactivo tras las publicaciones raras de sus cuentas.

Es por eso que los usuarios, fans y seguidores de Jezzini creen que las redes sociales del influencer fueron hackeadas.

De momento, habrá que esperar algún tipo de señal o declaración para saber qué ocurre con las redes de Jezzini y si es que el influencer se encuentra bien.

Aunque otros sospechan que posiblemente pueda tratarse de algún tipo de marketing por parte de Jezzini.

No obstante, la desaparición de sus redes y eliminación de contenido, ha hecho que los usuarios se pregunten qué pasó con Jezzini y dónde está el influencer quien no ha dado declaraciones.