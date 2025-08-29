¿Qué pasó con Jezzini? La desaparición del influencer tendría respuesta en el último video que compartió antes de borrar todo de TikTok e Instagram.

Las declaraciones del hermano de Jezzini de 32 años de edad, sobre su desaparición abonaron al misterio que envuelve su ausencia y que estaría involucrado con una hipnosis.

La desaparición de Jezzini estaría vinculada con una hipnosis que reveló en su último video

Desde el 15 de agosto las redes sociales de Jezzini se pusieron en blanco lo que desató memes que con el paso de los días se convirtieron en preocupación por el paradero del influencer.

Y es que el misterio que ahora envuelve la desaparición de Jezzini ha destapado que en su último video compartió que iría a una sesión de hipnosis.

Hablando abiertamente con sus seguidores, Jezzini compartió que asistiría a una hipnosis para intentar dejar de fumar, pero minutos después alguien lo captó con un comportamiento extraño.

Ahora que Jezzini desapareció, una seguidora compartió un video donde se ve al influencer ayudado de una mujer pues tenía dificultades para caminar.

Jezzini es captado con dificultades para caminar tras hipnosis. (@mallezaa / Instagram)

La ropa que vestía el influencer es la misma que su último video donde cuenta que sería hipnotizado, pero ¿qué fue lo que pasó?

Los últimos post de Jezzini tras la hipnosis desatan teorías

Jezzini asistió a una sesión de hipnosis para intentar dejar de fumar, pero luego de ello fue captado con dificultades para caminar y todo siguió con “publicaciones extrañas”.

Según la creadora de contenido Mallezaa, Jezzini compartió en un podcast su pregunta sobre si sería un monstruo luego de que una expareja se lo dijo.

Estas declaraciones están siendo vinculadas con sus últimos post donde hace referencia al poeta Rimbaud que es conocido por su literatura “transgresiva y surrealista”.

Sin embargo, la fotografía corresponde al retrato del fotógrafo francés Christophe Agou, quien cita a Rimbaud por lo que define como ‘jet est un autre’ como Jezzini también colocó.

“Significa que nuestro yo interior es algo distinto, indefinido y ajeno. La variación de nuestro yo interior es continua (...)”. Christophe Agou, fotógrafo.

Último post de Jezzini. (jezzzzini / Facebook)

Asimismo compartió una serpiente en dibujo, una mano que estrelló un huevo y un post compartido por Sushinesere que habla sobre la definición de un monstruo.

“Lo que realmente quería decir era que ser un monstruo no es algo tan terrible. De la raíz latina monstrum, un mensajero divino de catástrofes, luego adaptado por el francés antiguo para significar un animal de innumerables orígenes: centauro, grifo, sátiro. Ser un monstruo es ser una señal híbrida, un faro: refugio y advertencia a la vez“. Post de Sushinesere.