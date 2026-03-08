A cuatro años de que Sasha Sokol denunciara el abuso que vivió a manos de Luis de Llano cuando tenía 14 años, ahora la cantante acusa que el productor sigue sin cumplir su sentencia.

Aunque Sasha Sokol de 55 años de edad, asumió que esta vez pensó más en escribir o no por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, decidió hacerlo porque “el silencio jamás cambiará las cosas”.

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir su sentencia dada por la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció a Luis de Llano a pagar reparación del daño con donativo a una institución “de defensa de menores”, así como a pedir disculpas públicas a Sasha Sokol, pero no lo ha cumplido.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la cantante asumió que pensó en no publicar nada sobre su caso contra Luis de Llano, pero reconoció que el hablar del incumplimiento del productor brinda más que el quedarse callada.

Sasha Sokol compartió que tras la sentencia dada por la SCJN, Luis de Llano aún no cumple con la mitad, argumentando que no desea revictimizar ofreciendo su disculpa pública.

Sin embargo, exintegrante de Timbiriche acusó esto de absurdo, asegurando que la negación de Luis de Llano a disculparse es señal de que él aún no asume su responsabilidad.

Por ello, Sasha Sokol adelantó que a externos que les sea incómodo leerla con discurso sobre Luis de Llano cada 8 de marzo, y aunque ella misma se canse, seguirá alzando la voz “para que las cosas cambien”.

“¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad. ¿Por qué no me es suficiente el fallo de la SCJN? Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad. Así que aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”. Comunicado de Sasha Sokol.

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia. (@SashaSokol)

Luis de Llano tenía hasta enero 2026 para ofrecer disculpas a Sasha Sokol

La cantante Sasha Sokol compartió que Luis de Llano no ha cumplido con la sentencia que la SCJN le dio, siendo que la fecha límite era el 9 de enero de 2026.

La SCJN fijó que Luis de Llano debía ofrecer disculpas públicas a Sasha Sokol sobre el abuso que cometió a más tardar el 9 de enero de 2026, por ello, hoy 8 de marzo, la cantante evidenció que esta acción aún no ha llegado.

Asimismo, aún falta la multa que Luis de Llano debe pagar y que Sasha Sokol donará, siendo que el productor solo ha cumplido con dejar de hablar de ella en entrevistas y el tomar un curso de capacitación sensibilización y capacitación sobre abuso sexual y prevención de conductas de violencia sexual.