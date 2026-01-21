Sasha Sokol -de 55 años de edad- habló de lo complicado que es denunciar un abuso y envió un mensaje a las víctimas de violencia de género: “Uno calla porque tiene miedo”.

La cantante fue cuestionada sobre el caso de Julio Iglesias, señalado de agresión sexual, y respondió mencionando el miedo que llegan a sentir las víctimas.

Sasha Sokol comparte mensaje para víctimas de violencia de género

Tras la pregunta de los medios que la arribaron en el aeropuerto, Sasha Sokol expresó que no estaba enterada del caso de Julio Iglesias.

Sasha Sokol expresó que era normal sentir miedo tras denunciar o revelar casos de abuso.

Sasha Sokol (Agencia México)

La cantante mencionó que gracias a que los medios le dan más visibilidad a las denuncias y que la sociedad empatiza más con las víctimas, es que ha sido posible que haya más casos expuestos.

“Es lo mismo que he vivido yo y es lo mismo que hemos vivido muchísimas personas que se atreven a hablar. Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo” Sasha Sokol

Sasha Sokol fue firme al decir que las víctimas no callan por que quieran encubrir a sus agresores, sino porque “se sienten en desventaja y cree que la gente no le va a creer”.

Sasha Sokol asegura que denunciar ayuda a otras víctima de violencia de género

Las víctimas de violencia suelen temer que, al denunciar, sean juzgadas por los demás, por lo que Sasha Sokol condena que la revictmización.

La cantante cree que el denunciar puede servir de ejemplo para otras víctimas que al ver que otros obtienen justicia, se atreven a alzar la voz.

Como ocurrió en su caso, que tras denunciar a Luis de Llano, se dejó un precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de abuso infantil.

En junio de 2025, se determinó que cualquier plazo legal que limite a las víctimas de abuso sexual infantil a proceder legalmente, vulnera sus derechos.

Por lo que las víctimas de abuso infantil tienen derecho a una indemnización y es imprescriptible.