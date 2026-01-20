Sasha Sokol exhibe a Luis de Llano, quien aún no le ofrece la disculpa pública que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En julio de 2022, Sasha Sokol -de 55 años de edad- interpuso una demanda civil por daño moral en contra de Luis de Llano -de 80 años de edad-.

La cantante sostuvo una relación abusiva, marcada por una clara desigualdad de poder, con el productor. Ella tenía 14 años de edad y Luis de Llano casi 40.

Desde el inicio, Sasha Sokol lo dejó claro, no quería una reparación económica y tampoco vengarse, buscaba sentar un precedente y obtener medidas de reparación simbólica y preventiva.

En mayo de 2023, un juez falló a su favor; Luis de Llano fue condenado por daño moral.

Esto fue celebrado por Sasha Sokol, quien a través de su proceso mandó un mensaje claro: denunciar es posible, aun cuando el miedo haya impuesto silencio durante años.

Luis de Llano y Sasha Sokol (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Hoy nuevamente, frente a micrófonos del programa Siéntese quien pueda, la también actriz recuerda sus cuatro solicitudes a la autoridad:

Luis de Llano no hablará en ningún medio de Sasha Sokol ni de la relación que tuvieron a fin de evitar revictimizaciones.

Una multa. Dinero que Sasha Sokol donará íntegramente a ADIVAC (Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas).

Curso de capacitación, ya tomado por Luis de Llano.

Una disculpa pública

Luis de Llano aún no se disculpa por Sasha Sokol

Sasha Sokol reveló que Luis de Llano, no ha pagado la multa y tampoco le ha pedido una disculpa pública pese a que ya venció el plazo fijado por la SCJN.

“La cuarta (petición) y la más importante para mí es la disculpa pública. Su fecha de vencimiento para presentarla el 9 de enero y no la ha presentado” Sasha Sokol

La revelación surge en medio de una reflexión de Sasha Sokol respecto al miedo que enfrentan muchas personas al momento de denunciar situaciones de abuso.

“Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo, y uno calla porque se siente en desventaja y porque cree que la gente no le va a creer, y porque van a hacerte comentarios espantosos y revictimizantes”, dice. Sasha Sokol

Por lo que pide tomar conciencia sobre los señalamientos públicos y los comentarios que minimizan las denuncias ya que estos juegan un papel determinante.