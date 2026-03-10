Sasha Sokol comparte mensaje para quienes la revictimizan tras denunciar a Luis de Llano: “Voy a responder a la duda genuina con una respuesta clara”.

Han pasado 4 años desde que Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano de abuso y posteriormente lo demandó por daño moral por exponerla en un canal de YouTube.

La cantante pidió que dejen de revictimizarla y que Luis de Llano acepte que el único culpable es él.

Sasha Sokol responde a quienes la han revictimizado por 4 años

El pasado 8 de marzo, Sasha Sokol mencionó que a pesar de que Luis de Llano ya fue sentenciado, sigue sin asumir su responsabilidad.

Sasha Sokol compartió un contundente mensaje para quienes la han revictimizado y han cuestionado la responsabilidad de sus padre en el caso.

“Durante cuatros años, y aún habiéndolo explicado en varias ocasiones, he recibido miles de mensajes parecido a este: ‘Una duda genuina: ¿Los padres de Sasha Sokol a poco no sabían?”’ Sasha Sokol

Sasha Sokol responde a quienes la siguen revictimizando a 4 años de su denuncia contra Luis de Llano (X/@SashaSokol)

La cantante fue contundente con su respuesta a quienes se han preguntado sobre el actuar de sus padres sobre la “relación” de Sasha Sokol y Luis de Llano.

Sasha Sokol dice que sus padres no sabían de la relación y cuando se enteraron la sacaron de Timbiriche y la enviaron a vivir a extranjero.

“Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis” Sasha Sokol

También aclaró que sus padres no obtenían ningún “beneficio” de la relación con Luis de Llano, incluso decidieron sacarla de Timbiriche a pesar de estar en la cúspide del éxito.

Sasha Sokol (Instagram/@sashasokolova)

Sasha Sokol quedó “marcada” por el abuso de Luis de Llano

La cantante expresó que hay personas que la han señalado de acercarse a Luis de Llano para concretar su carrera, por lo que ella menciona que ella ya era famosa cuando comenzó su relación con el productor.

Por lo que no hubo ningún beneficio y la prueba del éxito es que sus compañeros lanzaron sus carreras sin ayuda de Luis de Llano.

“Yo vivía en una familia con una posición social privilegiada, cuando la relación ilícita comenzó llevaba dos años siendo muy famosa” Sasha Sokol

Sasha Sokol dice que la relación con Luis de Llano le dejó secuelas negativas en todos los aspectos.

La también actriz menciona que este tipo de cuestionamientos desvían la responsabilidad a Luis de Llano, quien tenía 39 años cuando comenzó a salir con la cantante de tan solo 14 años.

Sasha Sokol reiteró que quiere que Luis de Llano se disculpe públicamente y acepte lo que realmente pasó.

“Para quienes creyeron mentiras, dejen de revictimizarme con mensajes como el que hoy me tomo el tiempo de aclarar y para que la culpa recaiga en el único que la tiene: Luis de Llano” Sasha Sokol