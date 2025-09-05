Christian Nodal- de 26 años de edad- es el cantante invitado al Grito de Independencia 2025 en Morelia, Michoacán y piden cancelarlo.

La noticia de que Christian Nodal se presente en la capital michoacana ha generado el descontento del público.

Christian Nodal estará en el Grito de Independencia 2025 en Morelia, Michoacán

Christian Nodal fue confirmado para el Grito de Independencia 2025 en Morelia, Michoacán y las reacciones no faltaron.

El anuncio fue realizado en las redes sociales oficiales del Gobierno de Michoacán

“El corazón de México latirá en Michoacán con la voz y talento de Christian Nodal. Nos vemos este 15 de septiembre en el centro histórico de Morelia” Gobierno de Michoacán

El corazón de México latirá en #Michoacán con la voz y talento de Christian Nodal. Nos vemos este 15 de septiembre en el centro histórico de Morelia. 🤠🇲🇽💚🌵 pic.twitter.com/8ET3ijsFzv — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) September 4, 2025

De acuerdo con información, Christian Nodal dará un concierto gratuito en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán la noche del 15 de septiembre.

Christian Nodal será el encargado de amenizar las celebraciones patrias, en un evento que promete reunir a miles de asistentes en Morelia, Michoacán.

El cantante subirá al escenario de la plaza central para interpretar sus grandes éxitos, por lo que pondrá el ambiente en una de las noches más importantes.

Como era de esperarse, el anuncio de Christian Nodal en Morelia, Michoacán ha alcanzado comentarios negativos.

“Que asco” o “Que ganas de ir y tirarle huevazos” fueron algunos de los comentarios en contra al concierto de Christian Nodal en Michoacán.

Christian Nodal se encuentra en polémica luego de que Cazzu revelará que no le permite viajar fuera de Argentina con Inti.

Christian Nodal (Christian Nodal Instagram @nodal)

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar estarán en el Grito de Independencia 2025 en Guadalajara, Jalisco

La participación de la dinastía Aguilar en el Grito de Independencia 2025 en Guadalajara, Jalisco también ha generado controversia.

El anuncio fue confirmado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien detallo que Pepe Aguilar junto con sus hijos darán un concierto gratuito.

El público se mostró descontento con el anuncio, y a través de las redes sociales expresaron su rechazo.

Usuarios realizaron una petición en Change.org donde recaban firmas para cancelar la presentación de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar en Guadalajara, Jalisco.

Cabe destacar que Ángela Aguilar sigue siendo la comidilla de las redes sociales por las declaraciones acerca de su relación con Christian Nodal.