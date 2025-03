Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, se molestó porque no la invitaron a la fiesta de su nieto.

El fin de semana del 22 de marzo, Poncho de Nigris -de 49 años de edad- festejó los 3 años de su hijo Antonio, evento al que su mamá no fue invitada.

La mamá de Poncho de Nigris mencionó que no había recibido invitación para el festejo, pero ella acudiría de todas formas y no le importaba si la corrían.

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, no asistió a la fiesta de su nieto, pero mostró su indignación con un video.

Al respecto, la mamá de Poncho de Nigris mencionó que es su hijo quien provoca los problemas, pero le gusta culparla.

Poncho de Nigris vuelve a quedar como mentiroso; ex pareja niega que se haga cargo de su hija mayor

“No me invitaron a la fiesta, ya no me pregunten por favor. Poncho está mal, echándome la culpa de todo, pues si él hace las cosas más grandes porque habla de más”

Poncho de Nigris