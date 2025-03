Poncho de Nigris sostiene distanciamiento de su mamá porque es mala, problemática y dañina

Poncho de Nigris está harto de la actitud de su mamá Leticia Guajardo por lo que nuevamente asegura que se alejará de ella.

Frente a micrófonos del programa Sale el Sol, de Imagen Entretenimiento, Poncho de Nigris lamentó tener una mamá mala, problemática y dañina.

Esto luego de que Leticia Guajardo, de 72 años de edad, se quejara públicamente de no haber sido invitada a la fiesta de cumpleaños de uno de los hijos del influencer.

Una vez más Poncho de Nigris jura y perjura que se alejará de su mamá porque siempre lo está metiendo en problemas, pero sobre todo porque quiere separarlo de su esposa.

Por lo que Poncho de Nigris le recuerda a su mamá que es un hombre de 49 años, con una familia y que por tanto no regresará a vivir con ella.

Señalando que ama mucho a su papá, quien actualmente está enfermo, Poncho de Nigris deja claro que su deseo es alejarse de su progenitora y por tanto ni irá a su casa.

“Le doy dinero al mes para que se aliviane. A mi papá lo amo con todo mi corazón, pero yo ya me rendí, me voy alejar de mi mamá por mi salud emocional”

Adelantándose a sus detractores, quienes criticarán y atacarán a Poncho de Nigris por hablar mal de su mamá, el influencer justifica su decisión.

Poncho de Nigris indica que su mamá es una persona tóxica por lo que no permitirá que los 20 ó 30 años que le restan de vida los pase mal por su culpa.

“(Dicen) ‘Aunque tus papás te maltraten, te hagan daño, lo que sea, tú debes ser leal’. Sí, pero la gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas, que hacen daño, que causan problemas entre la familia, que dividen. Ya estoy emproblemado por mi mamá… Mi mamá mete cizaña. No sé si me quiera entender la gente porque siempre dirán: ‘Tus papás van primero’. Si güey, pero ustedes tiene papás normales, yo no tengo una mamá normal, es problemática ,es dañina, ya me hizo mucho daño y yo lo único que quiero es alejarme de este daño”

Poncho de Nigris