Poncho de Nigris se enfrentaría a una demanda y así lo reveló su mamá a través de una transmisión, pero todo sería ¿por culpa de Adrián Marcelo?

El nombre de Poncho de Nigris -de 49 años de edad- se viralizó en redes sociales luego de que se dio a conocer que se enfrentaría a problemas legales.

Esto luego de que en los últimos meses ha mostrado un nuevo distanciamiento con su mamá Leticia Guajardo, con quien en diversas ocasiones se ha enfrentado en las redes sociales.

Ante su nueva pelea con Poncho de Nigris, Leticia Guajardo -de 72 años de edad- dejó ver su intención de darle una entrevista a Adrián Marcelo y que pudiera recibir una fuerte suma de dinero.

Poncho de Nigris no tardó en mostrar su molestia ante la posibilidad de que su mamá, Leticia Guajardo, concediera una entrevista a Adrián Marcelo, de 34 años de edad.

Sin embargo, ahora se ha dado a conocer que Poncho de Nigris se encuentra demandado pero, ¿será que su mamá Leticia Guajardo procedió en su contra?

A través de las redes sociales se viralizó un video de una transmisión que habría realizado Leticia Guajardo en la que iba a cocinar junto con su hija.

Sin embargo, a lo largo de la transmisión, Leticia Guajardo empezó a hablar sobre sus problemas familiares.

En un momento de la transmisión, la hermana de Poncho de Nigris, Leticia, se expresó contra los comentarios que estaba haciendo su mamá y aseguró que ella no se encontraba de acuerdo.

Leticia aseguró que la intención del video era cocinar y no tirarle a la propia familia con comentarios negativos.

Asimismo, la hermana de Poncho de Nigris sorprendió al revelar que ya había demandas por lo que se había dicho.

La señora Leticia Guajardo de inmediato se defendió al asegurar que ella no tiene la culpa de la demanda que enfrentaría Poncho de Nigris .

Incluso, instó a su hija a estar de su lado, pues ella se encontraba viviendo en su casa.

Al respecto, la hermana de Poncho de Nigris aseguró que ella no quería meterse en problemas.

En ese momento, Leticia confirmó que Poncho de Nigris se encuentra demandado.

“Yo no tengo la culpa de que se hicieron problemas con demandas. Yo no tengo culpa de nada, a mí ni me metas en esas cosas. Si tú vives en esta casa, tienes el deber de estar con tu madre, porque tu madre está contigo para todo lo que necesitas. Y no es justo que te pongas del lado de otras personas que están haciendo mierda a tu mamá”

Leticia Guajardo