Poncho de Nigris -de 49 años de edad- quedó como mentiroso tras el comunicado de su ex Lucy Garza.

Los problemas familiares de Poncho de Nigris volvieron a ser exhibidos en redes sociales.

El influencer se negó a pagar la fiesta de 15 años de su hija Ivanna y lo acusaron de no hacerse cargo de los gastos de la menor.

Poncho de Nigris realizó un en vivo para revelar que prefería pagarle un viaje o regalarle un auto a su hija Ivanna, antes que una fiesta.

El influencer mencionó que no quería que su familia acudiera a la fiesta de su hija mayor, pues los familiares han tenido problemas con la ley,

Ante las fuertes declaraciones de Poncho de Nigris, Lucy Garza -madre de Ivanna- compartió un comunicado para desmentir al conductor.

Lucy Garza compartió su versión en sus redes sociales para aclarar la pelea con Poncho de Nigris.

Mencionó que Poncho de Nigris le dijo que no quería que su hija tuviera fiesta de 15 años porque él no tenía tiempo para festejar.

“A nosotras nos manejó la versión que tenía mucho trabajo y que no tenía tiempo de festejar, la verdad me pareció un pretexto muy absurdo, porque no creo que no se pueda mover una fecha de trabajo para estar con su hija en un día importante”

Lucy Garza