Poncho de Nigris ganó el título de el más galán en La Casa de los Famosos México, pero no todos coincidieron en que él fue la opción más acertada.

La noche del 14 de agosto se realizó el reencuentro de La Casa de los Famosos México, en el que los participantes revivieron los momentos más memorales del programa.

Lo mejor (o peor) del reencuentro de La Casa de los Famosos México fue que todos los ex habitantes se llevaron un premio, aunque ni ellos ni el público estuvieron de acuerdo con varios.

La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx / Instagram)

La Casa de los Famosos México: Estos ex habitantes compitieron por ser El Más Galán

Uno de los premios que más inconformidad causó fue el de El Más Galán de La Casa de los Famosos México, en el que estuvieron nominados:

Poncho de Nigris (47 años de edad)

(47 años de edad) Sergio Mayer (57 años de edad)

Jorge Losa (33 años de edad)

Tan pronto como terminó de mostrarse la terna, Marie Claire (30 años), Paul Stanley (37 años), Wendy Guevara (30 años) y Nicola Porcella (35 años) expresaron su inconformidad.

Y es que, todos coincidieron en que Nicola Porcella, quien en redes sociales ya es conocido como ‘El Novio de México’, debió ser incluído.

“Está robado esto”, se atrevió a decir Nicola Porcella, mientras Paul Stanley preguntó por qué no fue incluído su nombre.

Luego de que cada ex inquilina de La Casa de los Famosos México dijera a quién considera el más galán del show, se anunció al ganador: Poncho De Nigris.

Poncho de Nigris enfurece al ser el primer nominado de La Casa de los Famosos (Especial )

La Casa de los Famosos México: Nicola Porcella grita “fraude” al no ser incluído en terna del Más Galán

Al escuchar su nombre, Poncho de Nigris comenzó a alardear, sin recato el menor recato en su discurso de aceptación:

“El más hermoso del mundo, el más bello del planeta... Nicola, eres un conocedor, nalguita parada, la percha, es lo que hay, lo siento mucho, [soy] el más hermoso del mundo”.

Luego de estas palabras, Marie Claire volvió a reclamar que Nicola no fuera nominado al más galán de La Casa de los Famosos México.

Ante ello, el peruano volvió a protestar, gritando: “No al fraude, no al fraude... yo creo que soy el más guapo... pero no me pusieron”.

Pese a ello, nada logró que Poncho de Nigris perdiera el título del más galán de La Casa de los Famosos México.