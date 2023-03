Poncho de Nigris culpa a la familia de Irma Serrano de haberse distanciado y los acusa de robo.

La muerte de Irma Serrano a los 89 años de edad, hizo que se recordaran algunos de sus romances más populares.

Uno de estos fue con Poncho de Nigris, quien asegura que nunca tuvo nada con La Tigresa y que el supuesto noviazgo había sido un truco publicitario.

Poncho de Nigris, de 47 años de edad, se despidió de la actriz con un emotivo mensaje y reveló al programa ‘De Primera Mano’ que tenía la intención de presentarle a su familia.

Sin embargo, la familia de Irma Serrano no se lo permitió y ahora los acusa de quedarse con lo último de la fortuna de La Tigresa.

El sobrino de Irma Serrano dejó claro que no quería ver a Poncho de Nigris y Patricio Zambrano en el homenaje de la también cantante.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Poncho de Nigris asegura que nunca pensó en acudir al homenaje.

“De hecho ni me iba a parar, de hecho no sé ni quién es el sobrino, pero sabemos que al final se quedó con lo poco que le quedaba a la señora”

Poncho de Nigris narra que tenía la intención de acercarse a Irma Serrano para que conociera a su familia, pero nunca pudo establecer contacto .

“Yo siempre me quise acercar de buena manera para que La Tigresa conociera a mis hijos, conociera a mi esposa y no me dejaron”

Poncho de Nigris