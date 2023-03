¿Irma Serrano le dejó algo a Poncho de Nigris? Pues el influencer dejó en claro qué fue lo que ‘La Tigresa’ le mandó como parte de su herencia.

A menos de 24 horas de la muerte de Irma Serrano a los 89 años de edad, Poncho de Nigris, a quien todos conocemos como su ex, reveló qué le dejó de herencia.

Pero eso sí, esta revelación se dijo junto a una serie de declaraciones para deslindarse de la relación que tuvieron hace más de 20 años, “pura mercadotecnia”, dijo.

Irma Serrano, también conocida como ‘La Tigresa’, se vio envuelta en el rumor sobre haber tenido hijos, pero mientras siga sin quedar claro, Poncho de Nigris ya recibió su herencia.

Tras la muerte de la cantante de Chiapas, Poncho De Nigris -de 46 años de edad- comenzó a ser cuestionado sobre la herencia, de la que conocemos como su ex, le haría dejado.

Incluso el influencer de Monterrey compartió un meme sobre el tema, para luego revelar qué fue lo que Irma Serrano le dejó.

Con un video en TikTok, Poncho de Nigris reveló que en menos de 24 horas de la muerte de Irma Serrano, le llegó al gimnasio donde entrena, una camioneta de lujo.

“Para todos los que están preguntando si me dejó algo de herencia, ahí les va… Esto es lo que me llegó, gracias a la señora”.

Asimismo, Poncho de Nigris señaló que Irma Serrano fue muy importante en su vida, “me dejó mucho aprendizaje”.

Pero ¿es real la herencia que le dejó Irma Serrano?

Poncho de Nigris, a quien conocemos como el ex de Irma Serrano, reveló que ‘La Tigresa’ le habría dejado una camioneta como herencia, pero luego se arrepintió.

Luego de unas horas de subir el video a TikTok, el influencer hizo saber qué era mentira la herencia que mostró de Irma Serrano, señalando que solo fue subirse al ‘mame’.

“Están chingue y chingue que sí me dejó algo, pues obvio no, tengo 15 años sin saber de ella”.

Y es que, aseguró que en cuanto murió la actriz y cantante, muchos medios de comunicación lo habían contactado para su testimonio.

“No voy a dar ninguna entrevista al respecto, la gente va a pensar que me quiero aprovechar de eso, pero por eso mejor lo digo en mis redes sociales… la neta no viene al caso, tenía mucho que no la veía”.

Poncho de Nigris, influencer.