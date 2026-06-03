Yordi Rosado habla de las burlas que ha recibido por decir que su tía inventó los molletes de Sanborns y revela cómo fue que surgió la simpática historia.

“¡Ay!, ¡qué chistoso!, qué padre que me lo preguntes. Fíjate que sí, se hizo todo un trend de que ¿cómo era posible que si mi tía había inventado los molletes o no? La realidad es que lo hemos tomado un poco a broma y ha sido muy chistoso tomarlo a broma” Yordi Rosado

El festival del mollete de Sanborns revivió en redes sociales un video donde Yordi Rosado aseguraba que su tía había inventado el mollete.

El conductor fue cuestionado sobre qué opinaba de las burlas que había generado su relato familiar, a lo que él respondió que se lo había tomado con gracia.

Yordi Rosado responde a las burlas por decir que su tía inventó los molletes

Durante un encuentro con medios, Yordi Rosado habló de las burlas que ha recibido por asegurar que su tía había invento los molletes de Sanborns.

Yordi Rosado expresó que le parecía chistoso que la historia se volviera viral y se ha tomado la historia como una broma que le gusta contar.

Yordi Rosado (Yordi Rosado Facebook @Yordi Rosado)

El conductor explicó que esta historia se la contó su abuela cuando tenía 11 años, donde le narraba que su tía trabajaba en el Sanborns de los Azulejos.

La historia de los molletes inicia cuando la tía abuela de Yordi Rosado estaba en su hora de comida y pidió al gerente sí podía colocarle frijoles a la mitad de un bolillo que estaba en la cocina.

La tía de Yordi Rosado se encontraba comiendo su pan, cuando un cliente le pidió que le diera uno; la tía le explicó que el platillo no estaba en el menú, pero ante la insistencia accedió a servirle.

El gerente accedió a que le sirviera el bolillo con frijoles al cliente, pero le pidió a la tía de Yordi Rosado que le colocara otro ingrediente y el comensal pidió que fuera queso.

¿Realmente la tía de Yordi Rosado inventó los molletes?

Yordi Rosado aclara que la historia de su tía y los molletes de Sanborns no es un hecho comprobado.

“La verdad es que no, ni es ni es algo fehaciente, ni tengo la historia en las manos, ni tengo los pelos, no tengo ni idea”. Yordi Rosado

El conductor aclaró que esta historia es un relato familiar y que él decidió contarlo en la radio hace 11 años como broma, la cual se retomó en una entrevista con Pandora.