Poncho de Nigris festejó su cumpleaños, pero sacó un arma y disparó contra algunos de sus invitados; ya dio su versión de los hechos y asegura que fue parte de la “diversión”.

El pasado 3 de marzo, Poncho de Nigris cumplió 47 años de edad y para festejarlo, realizó una fiesta el sábado 4 de marzo.

La ‘Poncho Party’, como él la llamó, tuvo una barra de bebidas con mixología y el menú estuvo conformado por lechones y cabrito.

El evento estuvo amenizado por un dj y una banda en vivo, y el protagonista de la fiesta fue el alcohol.

Este último elemento -el alcohol- habría provocado que todo se saliera de control, pues Poncho de Nigris se habría puesto ‘mala copa’.

Poncho de Nigris (@ponchodenigris / Instagram )

¿Poncho de Nigris disparó contra sus invitados? él explica lo que ocurrió antes de que lo ‘quemen’

Según información de la cuenta de Instagram “Real gossip queen”, Poncho de Nigris se encontraba ebrio, cuando decidió disparar contra sus invitados.

Al parecer, la fiesta de Poncho de Nigris tuvo la asistencia de empresarios, políticos y algunos artistas, pero eso no detuvo al influencer para “hacer de las suyas”.

Supuestamente, Poncho de Nigris estaba ebrio, cuando sacó el arma y disparó contra una de las mesas.

Es por eso que Poncho de Nigris se adelantó a que diera a conocer esta noticia y dio una explicación en su cuenta de Instagram.

“Voy aclarar algo antes de tiempo, si es que se empieza a manejar mal las cosas. Por ahí anda circulando un video, de que saqué un arma de fuego en mi pachanga, porque una mesa de mis invitados no querían tomar y que yo disparé” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris asegura que el arma era de salvas y que le pertenecía a uno de sus invitados.

“Para empezar, esa arma le pertenecía a un grupo y era de salva, era parte del cotorreo. Entonces ya ustedes analizarán si esa arma era de salva, pero les estoy diciendo yo que era de salva” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris habría disparado un arma en su fiesta de cumpleaños (Instagram/@real_gossip_queen)

Poncho de Nigris acepta que hubo un arma en su fiesta

El conductor trató de explicar lo que ocurrió en su fiesta y aceptó que hubo un arma, pero asegura que era de salvas.

Las balas de salva suelen no ser peligrosas y a diferencia de las balas con pólvora, las salvas no contienen casquillo.

Sin embargo, las balas de salva pueden provocar accidentes; pero, Poncho de Nigris asegura que el arma era parte “de la diversión”.

Poncho de Nigris no habló más del tema, pero negó que haya disparado contra sus invitados porque no querían beber: “¿Cómo les voy a disparar yo para que tomen? no mam... ni que estuviera loco”.