En redes sociales y medios han estado circulando imágenes que muestran a Peso Pluma de la mano de una mujer que se tapa la cara ante las cámaras.

El video surge a pocas semanas de que se confirmara la ruptura entre el cantante de corridos tumbados y Kenia Os.

Sin embargo, el video data del 2024, año en el que “Doble P” sostuvo un breve noviazgo con la influencer Hannah Howell.

Video de Peso Pluma con misteriosa mujer no es reciente

Luego de romper con Kenia Os, se especuló que Peso Pluma le había sido infiel a la cantante. Sin embargo, dicha versión nunca se confirmó.

En redes sociales, aún con el tema en tendencia, se viralizó un video de Peso Pluma con una misteriosa mujer.

Peso Pluma se dejó ver agarrado de la mano con una mujer. pic.twitter.com/9KY1BmMcpt — Programa Hoy (@programa_hoy) July 4, 2026

Aunque en un inicio se creyó que se trataba de la nueva relación de Peso Pluma, fans del cantante desmintieron los rumores. Al respecto, aseguraron que la mujer que sale en cámara es Hannah Howell.

Y que el video, aunque se trató de tomar como reciente, en realidad tiene fecha del 2024.

Kenia Os y Peso Pluma pusieron fin a su relación tras poco más de un año

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron oficialmente el término de su relación el 6 de junio de 2026, luego de varias semanas de especulaciones que cobraron fuerza por distintas señales públicas.

La pareja compartió un comunicado conjunto en sus cuentas de Instagram, donde informó que la decisión fue tomada de común acuerdo y en los mejores términos, destacando que el cariño y el respeto mutuo prevalecen pese a la separación.

Peso Pluma y Kenia Os (@keniaos)

Antes del anuncio, los rumores crecieron tras un concierto de Kenia Os en Monterrey, donde la cantante rompió en llanto mientras interpretaba parte de su repertorio.

Poco después, sus seguidores notaron que eliminó todas las fotografías junto a Peso Pluma de su perfil de Instagram, mientras que el intérprete mantuvo algunas imágenes relacionadas con su romance, alimentando las versiones sobre un posible distanciamiento.

En el mensaje oficial, ambos artistas señalaron que decidieron concluir su noviazgo priorizando su bienestar e integridad, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la ruptura.

Días después, la intérprete enfrentó un momento incómodo al ser abordada por reporteros en un aeropuerto, donde pidió respeto por su privacidad y recordó que atravesaba una situación personal difícil.