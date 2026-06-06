Love Bombing: significado de la canción de Kenia OS tras su ruptura con Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma rompieron, causando revuelo en los medios y los fans, pero también poniendo en tendencia una canción de la cantante: Love Bombing.
Debido a que la canción Love Bombing de Kenia Os tiene un fuerte significado, por lo que ya muchos la relacionan con la ruptura con Peso Pluma, además que el tema tiene apenas un par de semanas de haberse estrenado.
Este es el significado de Love Bombing, canción de Kenia OS tras su ruptura con Peso Pluma
Love Bombing es la canción de Kenia OS tras su ruptura con Peso Pluma, misma que tiene un significado precisó y crítica a esta táctica de bombardeo de amor.
Pues la canción Love Bombing de Kenia Os habla directamente de la táctica de manipulación emocional, conocida por fingir un afecto extremo al inicio de una relación, lo que genera una dependencia rápida, pero luego ejercer un tipo de control sobre la otra persona.
Y aunque es claro el significado de la canción Love Bombing de Kenia Os, por ahora no hay nada que confirme que el tema va dedicado a Peso Pluma, pues tal y como ellos confirmaron su relación “termina con amor, respeto y en los mejores términos”.
Letra completa y video de Love Bombing, canción de Kenia OS
Te dejamos la letra completa y el video de Love Bombing, canción de Kenia OS:
Qué linda la rosa, qué linda esta story
Qué lindo que hicieras de vernos tu hobby
Qué lindos los viajes, qué linda canción y
Qué lindos los besos de hotel en el lobby
Hasta las cinco ‘e la mañana conversaciones en la cama
El plan de la semana, ver pelis en pijama
Me hice amiga de tu hermana y a las dos nos gusta el drama
Ya han pasado varios meses y todavía me llama
Tú y tu forma de comerme (que me encanta)
Tú lo arruinaste como siempre (yeah)
Qué linda la rosa, qué linda esta story
Qué lindo que hicieras de vernos tu hobby
Qué lindos los viajes, qué linda canción y
Qué lindos los besos de hotel en el lobby
Maldito love bombing (yeah)
Maldito love bombing
Maldito (yeah), maldito love bombing
Maldigo el hotel, maldigo el instante
Maldita la playa donde me besaste
Con las mentiras que tú me contaste
Fui hasta la luna y allá me dejaste
Maldita la hora en que te conocí
Maldigo el momento en que te dije sí
Tú y tu forma de comerme (que me encanta)
Tú lo arruinaste como siempre (yeah)
Qué linda la rosa, qué linda esta story
Qué lindo que hicieras de vernos tu hobby
Qué lindos los viajes, qué linda canción y
Qué lindos los besos de hotel en el lobby
Maldito love bombing (yeah)
Maldito love bombing
Maldito, maldito love bombing