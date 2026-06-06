Kenia Os y Peso Pluma rompieron, causando revuelo en los medios y los fans, pero también poniendo en tendencia una canción de la cantante: Love Bombing.

Debido a que la canción Love Bombing de Kenia Os tiene un fuerte significado, por lo que ya muchos la relacionan con la ruptura con Peso Pluma, además que el tema tiene apenas un par de semanas de haberse estrenado.

Este es el significado de Love Bombing, canción de Kenia OS tras su ruptura con Peso Pluma

Love Bombing es la canción de Kenia OS tras su ruptura con Peso Pluma, misma que tiene un significado precisó y crítica a esta táctica de bombardeo de amor.

Pues la canción Love Bombing de Kenia Os habla directamente de la táctica de manipulación emocional, conocida por fingir un afecto extremo al inicio de una relación, lo que genera una dependencia rápida, pero luego ejercer un tipo de control sobre la otra persona.

Y aunque es claro el significado de la canción Love Bombing de Kenia Os, por ahora no hay nada que confirme que el tema va dedicado a Peso Pluma, pues tal y como ellos confirmaron su relación “termina con amor, respeto y en los mejores términos”.

Love Bombing: significado de la canción de Kenia OS tras su ruptura con Peso Pluma (especial )

Letra completa y video de Love Bombing, canción de Kenia OS

Te dejamos la letra completa y el video de Love Bombing, canción de Kenia OS:

Qué linda la rosa, qué linda esta story

Qué lindo que hicieras de vernos tu hobby

Qué lindos los viajes, qué linda canción y

Qué lindos los besos de hotel en el lobby

Hasta las cinco ‘e la mañana conversaciones en la cama

El plan de la semana, ver pelis en pijama

Me hice amiga de tu hermana y a las dos nos gusta el drama

Ya han pasado varios meses y todavía me llama

Tú y tu forma de comerme (que me encanta)

Tú lo arruinaste como siempre (yeah)

Qué linda la rosa, qué linda esta story

Qué lindo que hicieras de vernos tu hobby

Qué lindos los viajes, qué linda canción y

Qué lindos los besos de hotel en el lobby

Maldito love bombing (yeah)

Maldito love bombing

Maldito (yeah), maldito love bombing

Maldigo el hotel, maldigo el instante

Maldita la playa donde me besaste

Con las mentiras que tú me contaste

Fui hasta la luna y allá me dejaste

Maldita la hora en que te conocí

Maldigo el momento en que te dije sí

Tú y tu forma de comerme (que me encanta)

Tú lo arruinaste como siempre (yeah)

Qué linda la rosa, qué linda esta story

Qué lindo que hicieras de vernos tu hobby

Qué lindos los viajes, qué linda canción y

Qué lindos los besos de hotel en el lobby

Maldito love bombing (yeah)

Maldito love bombing

Maldito, maldito love bombing