El conductor Marco Antonio Regil recordó entre lágrimas la oscura historia de su padre alcohólico, durante una entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube.

En la polémica entrevista, Marco Antonio Regil reveló que su padre “era maravilloso, escribió libros, era músico, era poeta, pero en cuanto tomaba una gota de alcohol, era violento”.

El presentador de televisión declaró que su papá golpeaba a su mamá y a sus hermanos , cuando él aún no nacía.

“Lo deja cuando se da cuenta que está embarazada de mí y se va a Tijuana, a la casa de mi abuelo, y mi papá que era un hombre muy peligroso, le habla y la amenaza y le dice ‘Si tú no regresas te voy a demandar por abandono del hogar y te voy a quitar al niño’ y mi papá ya había hecho eso con una mujer anterior”

Marco Antonio Regil narró que su mamá “regresó asesorada, el abogado le dijo ‘lo que tú tienes que hacer es que cuando él te golpee, maquillarte los golpes y taparte y no decirle a nadie, tú tienes que decírselo a todos’”, contó.

“Yo crecí de niño con el rollo de ‘tu papá te quiere secuestrar’, entonces me cuidaban, no podía ir a la escuela solo a la escuela, tenía un montón de reglas a mi al rededor”

Marco Antonio Regil habló sobre el momento en el que conoció a su papá, luego de diez años.

“Mi mamá nunca me sembró odio a mi papá, siempre me decía ‘tu papá es un gran hombre, inteligente, maravilloso, tú le heredaste mucho de lo que él tenía, pero tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y cuando él toma, golpea y es violento”, declaró.

Le marcó por teléfono y le dijo “Luis tiene diez años y te quiere conocer”, según relató el también locutor.

“Se portó de maravilla, abre la puerta y me recibe el hombre más carismático y buena onda; me enseñó todos los libros que él había escrito, me tenía un paquete de libros, se puso a cantar, entendí de quién se había enamorado mi mamá”

Marco Antonio Regil