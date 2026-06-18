Kenia Os dio una entrevista a la revista Elle en la que habló de la lealtad, por lo que sus fans creen que fue una indirecta a Peso Pluma en medio de rumores de una supuesta infidelidad.

Peso Pluma y Kenia Os confirmaron su ruptura y surgieron especulaciones de una traición, versión que tomó fuerza tras las recientes declaraciones de la cantante.

Kenia Os habla de lealtad y desata especulaciones sobre su ruptura con Peso Pluma

Durante la entrevista con la revista, Kenia Os expresó que no era una persona que traicionara, pues le temía al karma, el cual también es el nombre de su nuevo álbum.

Así, Kenia Os habló de la importancia de actuar de manera correcta y la lealtad, temas que sus fans relacionaron con su reciente ruptura.

Kenia Os (Instagram/@keniaos)

Hay quienes creen que Kenia Os habló de la lealtad y las consecuencias de la traición como una indirecta a Peso Pluma, al cual señalan de presuntamente serle infiel a la cantante.

Kenia Os continuó hablado de las buenas y malas acciones humanas, las cuales terminan repercutiendo en la vida: “Si estoy haciendo algo mal, se me regresa, pero al instante”, mencionó la cantante.

La también influencer aclaró que siempre ha sido una persona fiel a sus parejas y allegados, pues traicionar no es lo suyo.

Kenia Os habla de la importancia de cerrar ciclos y Peso Pluma ya lo hizo

La entrevista de Kenia Os continuó sobre la importancia de cerrar ciclos: “Se debe hacer de manera correcta, no quiero ningún karma”.

Por otro lado, Peso Pluma estaría siguiendo el consejo de Kenia Os y cerró el ciclo de su relación eliminado todas sus fotos juntos en Instagram .

El cantante también celebró su cumpleaños el pasado 15 de junio y se mostró tranquilo a pesar de su ruptura.